Monteros Voley cayó ante River en un duelo maratónico y buscará empatar la serie

Monteros Vóley no pudo comenzar con triunfo su serie de cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina y cayó 3-2 ante River Plate en un intenso y cambiante encuentro disputado en el Polideportivo Municipal “Prof. José Nicolás Russo”.
El duelo fue verdaderamente maratónico y se resolvió recién en el tie-break, luego de cinco sets muy parejos. El conjunto “millonario” terminó quedándose con el primer punto de la serie con parciales de 25-19, 21-25, 28-26, 23-25 y 15-10.
El encuentro mostró momentos de gran nivel por parte de ambos equipos. Monteros comenzó en desventaja tras perder el primer set, pero reaccionó rápidamente y logró empatar el partido en el segundo parcial. A partir de allí, el desarrollo fue muy equilibrado, con sets definidos por mínimos detalles.
El tercer capítulo fue uno de los más intensos del partido. Ambos equipos se alternaron el dominio hasta llegar a un cierre muy ajustado, en el que River logró imponerse 28-26 para recuperar la ventaja en el marcador.
Lejos de bajar los brazos, el “Naranja” volvió a mostrar carácter en el cuarto set. Con un juego sólido y efectivo en ataque, logró imponerse 25-23 y llevar el encuentro a un quinto set decisivo.
En el tie-break, River consiguió marcar la diferencia en los momentos clave y terminó sellando el triunfo 15-10, quedándose con el primer punto de la serie.
El gran protagonista del encuentro fue Nahuel Rojas, quien terminó como máximo anotador del partido con 25 puntos, incluyendo cinco aces desde el saque, en una actuación destacada para el equipo tucumano.
La serie continuará este domingo desde las 22, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. Allí, el “Naranja” buscará igualar la llave ante su público y forzar un tercer partido decisivo en la serie de cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina.