Tucumán de Gimnasia golpeó primero ante Boca y quedó a un paso de semifinales

El Club Tucumán de Gimnasia comenzó con el pie derecho su camino en los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/2026. El conjunto dirigido por Marcelo “Chato” Díaz derrotó a Boca Juniors por 3 a 1 en el primer partido de la serie, con parciales de 25-22, 22-25, 25-12 y 25-19, y dio un paso importante en busca de la clasificación a las semifinales.