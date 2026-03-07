Tucumán de Gimnasia golpeó primero ante Boca y quedó a un paso de semifinales

El Club Tucumán de Gimnasia comenzó con el pie derecho su camino en los cuartos de final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/2026. El conjunto dirigido por Marcelo “Chato” Díaz derrotó a Boca Juniors por 3 a 1 en el primer partido de la serie, con parciales de 25-22, 22-25, 25-12 y 25-19, y dio un paso importante en busca de la clasificación a las semifinales.
El gran protagonista de la noche fue Gonzalo Lapera, opuesto del “Lobo”, que terminó como máximo anotador del encuentro con 22 puntos, liderando el ataque del equipo tucumano.
En el primer set, Tucumán de Gimnasia mostró solidez desde el arranque. Con Lapera, Geysels e Isso como principales vías ofensivas, el equipo local logró tomar ventaja hasta el punto 15. Boca reaccionó y llegó a pasar al frente 16-15, pero el “Lobo” recuperó rápidamente el control del juego y cerró el parcial 25-22.
El segundo capítulo fue mucho más parejo. Ambos equipos intercambiaron puntos durante buena parte del set hasta que, en el tramo final, el conjunto “xeneize” logró despegarse gracias a una serie de bloqueos efectivos. Boca aprovechó ese momento y se llevó el parcial 25-22, igualando el partido.
Sin embargo, el tercer set marcó un quiebre definitivo en el desarrollo del encuentro. Tucumán de Gimnasia salió decidido y rápidamente tomó una ventaja contundente con un arranque demoledor: 8-0 y luego 12-1. Los bloqueos y ataques de Geysels, Lapera e Isso, sumados a un gran trabajo defensivo de Piotti, le permitieron al equipo tucumano dominar ampliamente el parcial, que terminó 25-12.
En el cuarto set, el “Lobo” volvió a mostrar solidez. Con un juego ordenado y efectivo, el equipo de Díaz sacó ventaja desde el inicio y supo administrarla hasta el final para cerrar el partido 25-19 y quedarse con el primer punto de la serie.
Ahora, la serie continuará este domingo 8 desde las 19.30 en el Polideportivo Municipal de Monteros, con entrada libre y gratuita. Si Tucumán de Gimnasia vuelve a imponerse, avanzará directamente a las semifinales de la Liga de Vóleibol Argentina. En caso de triunfo de Boca Juniors, la clasificación se definirá en un tercer partido el lunes 9, con horario a confirmar.