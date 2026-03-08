Nieve y terror en una fórmula eficiente

Más allá de estos nombres, la novela es un artefacto independiente que narra una historia atrapante y dentro de un marco formal poco frecuente, lo que hace ver a Kruguer como un sucedáneo nevado y horroroso del Coronel Vallejos de Manuel Puig en Boquitas Pintadas. Pero lo que en este pueblo bonaerense resultaba un reflejo deformado y telúrico, en el libro de Lamberti exhibe aquellas influencias lejanas en lo geográfico: el pueblo remite más a un condado que a una localidad, y los policías son, en verdad, detectives al estilo Hollywood. Esa escenografía, empero, es perfecta para el registro del autor, para el carácter de sus personajes y para narrar los hechos que ocurrirán a medida que la trama avanza; trama que contiene la tensión y desmigaja el misterio poco a poco, como indicios del camino a seguir hasta arribar al final.