Jacobo Bergareche: “La tragedia pierde sentido cuando uno se ríe todos hemos reído en funerales”

-No soy para nada melancólico. Creo que el arte es triste y la vida alegre, y lo vivo así. Vivo mi vida con bastante alegría, trato de disfrutar de los placeres, pero me gusta que el arte sea triste: a veces esto es como la crioterapia, que uno se mete de repente en una ducha de agua fría a cinco grados durante un minuto y eso alarga la vida. Creo que también se puede someter el alma a la tristeza, a la nostalgia, a la melancolía, uno o dos minutos y salir de ahí rápido y reforzado, que es lo que pasa con la crioterapia. La nostalgia es un sentimiento bastante tóxico, ¿no? ¡Cómo odio la palabra tóxico! La nostalgia es un sentimiento cenagoso y pantanoso, donde uno tiende a quedarse atrapado, es una manera de mirar al pasado, negándole al futuro cualquier luz. Hay maneras luminosas de rescatar el pasado para iluminar el futuro, para rescatar algo de salud y proyectar hacia adelante. Y la nostalgia es una forma muy negativa de mirar al pasado, porque es ese pasado que parece como que niega cualquier posibilidad de que el presente o el futuro ofrezca algo mejor.