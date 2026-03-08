Los despertadores de luz son los dispositivos más respetuosos de la biología del sueño

La luz pasa gradualmente de un rojo tenue a un amarillo brillante en unos 20 a 40 minutos, lo que le indica al cerebro que debe dejar de producir melatonina, la hormona del sueño. La exposición a la luz antes de despertar estimula la "respuesta de despertar del cortisol" antes de que suene la alarma, que suele ser un sonido suave de naturaleza al final del ciclo de luz del dispositivo.