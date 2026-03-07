Escándalo en el WTA 125 de Antalya: amenazaron a la bicampeona del Argentina Open Panna Udvardy
La tenista húngara denunció que recibió un mensaje intimidatorio dirigido a su familia antes de enfrentar a Anhelina Kalinina. La advertencia incluía datos privados, fotos de un arma y una exigencia: que perdiera el partido.
Un grave episodio de intimidación sacudió al circuito femenino durante el WTA 125 de Antalya, en Turquía. La húngara Panna Udvardy, bicampeona del Argentina Open, reveló que recibió amenazas dirigidas a su familia horas antes de disputar su partido frente a Anhelina Kalinina.
La jugadora difundió en sus redes sociales el mensaje que recibió, en el que le exigían perder el encuentro bajo amenazas directas contra sus seres queridos.
“Mañana tienes que perder contra Anhelina, o iremos tras Edit y Livia. Tenemos dos grupos cerca de Hungría listos para actuar si es necesario, y no dudaremos en enviarlos a la casa de tu madre para secuestrarla hasta que devuelva el dinero que perderíamos por tu desobediencia”, decía parte del texto.
La intimidación no quedó solo en palabras. Según explicó la propia tenista, el mensaje incluía información privada sobre su familia, números de teléfono, direcciones y hasta una fotografía de un arma. La advertencia final era aún más directa: “Pierde mañana, o te prometo que enviaremos a nuestros mejores hombres tras tu familia. No nos importa nada más”.
Udvardy relató el impacto que le provocó la situación en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
“La persona me dijo que, si no perdía mi partido de hoy, harían daño a miembros de mi familia. Dijeron que sabían dónde vive mi familia, qué autos conducen y que tenían sus números de teléfono. Incluso enviaron fotos de miembros de mi familia y una foto de un arma”, explicó.
La húngara reconoció que el episodio fue extremadamente angustiante y que decidió actuar de inmediato para alertar a las autoridades.
“Honestamente, fue muy aterrador recibir algo así. Inmediatamente contacté a la supervisora de la WTA, envié las capturas de pantalla e informé a mis padres”, contó.
Según indicó, una de las hipótesis que se investiga es una posible filtración de datos dentro de la base del circuito, algo que podría haber permitido a los responsables acceder a información privada de su familia.
Tras la denuncia, se reforzó la seguridad alrededor de la jugadora y su entorno. Tres agentes policiales fueron asignados para custodiar el partido en Antalya, mientras que también se incrementó la vigilancia en las viviendas de sus familiares en Hungría. Finalizado el encuentro, Udvardy presentó una denuncia formal ante la policía en Turquía.
En lo deportivo, la tenista -ubicada alrededor del puesto 95 del ranking mundial- terminó cayendo frente a Kalinina por 7-6 (3) y 7-5, resultado que marcó su eliminación del torneo.
El caso se suma a otro episodio reciente dentro del circuito. La italiana Lucrezia Stefanini también denunció amenazas similares durante la clasificación del Indian Wells Open, cuando recibió mensajes con datos de sus padres y una foto de una pistola. A pesar del temor, disputó el encuentro y luego reforzaron su seguridad en el torneo.
La situación volvió a encender las alarmas en el tenis profesional, donde la presión de las apuestas ilegales y las amenazas a los jugadores aparecen cada vez con mayor frecuencia.