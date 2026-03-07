Secciones
Video: familiares de un preso asesinado en Paraná se prendieron fuego por accidente durante una protesta

El incidente ocurrió frente a la Unidad Penal N°1. Los manifestantes reclamaban justicia por el crimen de Martín Siegfried.

Momento previo al incidente con las llamas. Momento previo al incidente con las llamas.
Hace 2 Hs

Un reclamo de justicia terminó en un accidente en la puerta de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Familiares y amigos de Martín Luciano Siegfried, el preso de 26 años asesinado a puñaladas el pasado jueves, se concentraron para exigir explicaciones, pero la protesta se descontroló cuando dos personas se prendieron fuego accidentalmente mientras quemaban neumáticos.

La secuencia, captada por testigos, muestra el momento exacto en que un hombre y una mujer manipularon combustible para encender las gomas. En segundos, las llamas alcanzaron sus ropas, lo que generó escenas de pánico. Afortunadamente, lograron sofocar el fuego a tiempo y, según fuentes locales, no sufrieron heridas de gravedad.

El trasfondo del conflicto es el brutal crimen de Siegfried, a quien solo le restaban cuatro meses para cumplir una condena de cuatro años por narcotráfico. 

Mientras que el Servicio Penitenciario habló de una trifulca por el "control del pabellón", su familia denunció una ejecución. "Lo mataron como a un perro mientras dormía", sentenció su madre. Por el homicidio, la justicia investiga a dos hermanos de apellido Miño, internos con frondosos antecedentes por asesinato.

