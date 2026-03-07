Video: familiares de un preso asesinado en Paraná se prendieron fuego por accidente durante una protesta

Un reclamo de justicia terminó en un accidente en la puerta de la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Familiares y amigos de Martín Luciano Siegfried, el preso de 26 años asesinado a puñaladas el pasado jueves, se concentraron para exigir explicaciones, pero la protesta se descontroló cuando dos personas se prendieron fuego accidentalmente mientras quemaban neumáticos.