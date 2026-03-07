Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Brandoni recuerda con cariño los orígenes de la película, estrenada en 2013 en forma de obra teatral. “Nos emocionaba muchísimo todo lo que pasaba con la gente, los aplausos. Y nos sorprendió la cantidad de jóvenes que iba a vernos”, recordó en una entrevista para la revista Gente. Así fue que empezó a insistirle a Campanella para que trasladara a la pantalla esta obra y así dejar “un registro fílmico de semejante obra”, según sus propias palabras. “Él no dudó, se puso en campaña y nos dio una gran felicidad a todos”, relata Brandoni.