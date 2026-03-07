Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Las grandes producciones del cine argentino siguen deslumbrando a los espectadores y ese parece ser el futuro de “Parque Lezama”, la última película de Juan José Campanella, que acaba de arribar a las pantallas de las audiencias. Después de 1200 funciones, giras por Argentina y España y cerca de una década sobre las tablas, la obra de teatro se convirtió en película.
“Dos extraños. El banco de un parque. Antonio y León conectan hablando de amores pasados y alguna que otra pena en esta comedia de Juan José Campanella”, dice la descripción de la película en la plataforma de streaming en la que acaba de desembarcar. Es que desde este jueves, sin haber atravesado el filtro de la pantalla grande del cine, “Parque Lezama”, protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco ya puede verse de forma online.
Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella
“La historia, para los que no vieron la pieza teatral, es la de dos ancianos, León Schwartz (Brandoni) y Antonio Cardozo (Blanco), uno un militante comunista, y el otro un tipo conformista que trata de pasar los últimos años de su vida sin preocupaciones y lo mejor que se pueda”, dice la sinopsis breve que redactó el periodista Pablo Scholz para el diario Clarín.
Brandoni recuerda con cariño los orígenes de la película, estrenada en 2013 en forma de obra teatral. “Nos emocionaba muchísimo todo lo que pasaba con la gente, los aplausos. Y nos sorprendió la cantidad de jóvenes que iba a vernos”, recordó en una entrevista para la revista Gente. Así fue que empezó a insistirle a Campanella para que trasladara a la pantalla esta obra y así dejar “un registro fílmico de semejante obra”, según sus propias palabras. “Él no dudó, se puso en campaña y nos dio una gran felicidad a todos”, relata Brandoni.
Desde este viernes, la película está disponible en el catálogo de Netflix. “‘Parque Lezama’ utiliza y aprovecha el valor de la palabra por sobre las imágenes (...). No vamos a descubrir a estas alturas el talento del director (...) a la hora de decidir encuadres (...) y establecer esa conexión tan particular que logra con su platea”, escribió Scholz en su crítica al film.
En la plataforma de crítica especializada IMDb, “Parque Lezama” fue puntuada con 6.7 puntos sobre 10. En Filmaffinity, la película logró una calificación de 6.6 estrellas sobre 10. “El director nos propone un viaje cuasi onírico y nostálgico a una época que, aunque parece ser que ya no existe, se hace presente en las vivencias de ambos protagonistas”, escribió la crítica Denise Pieniazek para “EscribiendoCine” y la calificó con una puntuación de 7 sobre 10.