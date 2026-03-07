Álvaro Galindo, tras el triunfo de Tarucas: “Estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”
El head coach valoró la victoria 29-26 ante Dogos que dejó a la franquicia tucumana como líder del Súper Rugby Américas, pero evitó la euforia y remarcó la necesidad de mejorar. “Siempre es importante ganar, pero hay mucho para hacer”, aseguró tras el partido disputado en la Caldera del Parque.
Tarucas consiguió un triunfo clave ante Dogos en la Caldera del Parque y se subió a lo más alto del Súper Rugby Américas, pero lejos de quedarse con la euforia del resultado, el head coach Álvaro Galindo eligió un camino distinto: la autocrítica.
El entrenador valoró el triunfo por 29-26, aunque dejó en claro que el equipo todavía está lejos del nivel que pretende alcanzar.
“Sufrimos por todo lo que no hacemos. Sufrimos porque intentamos cosas que no nos salen. Pero no hay que enojarse con eso, hay que seguir trabajando. Creo que estamos lejos de ser el equipo que queremos ser”, explicó.
Más allá del análisis del juego, Galindo reconoció que siempre es importante ganar, sobre todo en un torneo tan competitivo. Sin embargo, remarcó que el resultado no debe tapar los aspectos que el equipo necesita mejorar.
“Siempre es importante ganar. Es más fácil construir desde ahí, pero teniendo los pies sobre la tierra de que hay mucho para hacer y que mucho depende de nosotros. Estamos contentos, pero con ganas de que ya sea lunes para volver a trabajar”, afirmó.
El triunfo dejó a Tarucas como único líder del campeonato, una situación que el entrenador entiende como un incentivo, pero también como una responsabilidad. “Es una gran responsabilidad. Todo el mundo va a querer ganarle al de arriba, así que tenemos que saber que hay que hacerlo mucho mejor la próxima”, señaló.
Durante el partido, uno de los puntos de inflexión estuvo en la reacción del equipo en el segundo tiempo, cuando Tarucas logró ajustarse al plan de juego.
“En el primer tiempo no hicimos casi nada del plan. En el segundo pudimos reaccionar y volver a lo que trabajamos”, analizó.
El entrenador también destacó la respuesta anímica del equipo en momentos clave del encuentro. “Pudimos reaccionar. Eso es lo que rescato. Tenemos que animarnos un poco más a jugar. No todo va a ser scrum o maul”, agregó.
Por último, Galindo dejó un concepto claro sobre el proceso del equipo: el objetivo no es solo ganar, sino seguir creciendo.
“Ganar por ganar no le sirve a nadie. Tenemos que seguir mejorando. Si seguimos mejorando, creo que vamos a estar para cosas importantes”, concluyó.