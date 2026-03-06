Insólito choque entre compañeros en la Fórmula 3: bandera roja y final anticipado en Australia

La maniobra comenzó en la curva 4, cuando el australiano Wharton dejó sin espacio al neozelandés Sharp y lo obligó a salirse de la pista. En la curva siguiente llegó la respuesta. Sharp intentó recuperar la posición y tocó la rueda trasera derecha de su compañero. El contacto provocó que el monoplaza de Wharton quedara cruzado en la pista y recibiera un fuerte impacto lateral en el pontón derecho, un tipo de choque conocido en el automovilismo como “T-Bone”.