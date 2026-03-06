Insólito choque entre compañeros en la Fórmula 3: bandera roja y final anticipado en Australia

La temporada 2026 de la Fórmula 3 comenzó de una manera inesperada en el circuito de Albert Park, en Melbourne. La carrera sprint del Gran Premio de Australia terminó antes de lo previsto después de un fuerte choque entre los compañeros de equipo James Wharton y Louis Sharp, que provocó la bandera roja y dejó la competencia sin reanudación.
El incidente ocurrió en la octava vuelta de una prueba pactada a 20 giros. Ambos pilotos de la escudería italiana Prema luchaban por el séptimo puesto, el anteúltimo que otorgaba puntos en la carrera corta, cuando protagonizaron una secuencia que terminó en un duro impacto contra las barreras.
La maniobra comenzó en la curva 4, cuando el australiano Wharton dejó sin espacio al neozelandés Sharp y lo obligó a salirse de la pista. En la curva siguiente llegó la respuesta. Sharp intentó recuperar la posición y tocó la rueda trasera derecha de su compañero. El contacto provocó que el monoplaza de Wharton quedara cruzado en la pista y recibiera un fuerte impacto lateral en el pontón derecho, un tipo de choque conocido en el automovilismo como “T-Bone”.
El auto de Wharton terminó incrustado en las barreras de la curva 5, mientras que el vehículo de Sharp quedó muy dañado, sin alerón delantero y con evidentes problemas en la suspensión delantera. A pesar de la violencia del accidente, ambos pilotos pudieron bajar de sus autos sin consecuencias físicas.
Wharton y Sharp, ambos del equipo Prema Racing, se dieron un golpazo que derivó en la Bandera Roja en la Sprint.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2026
#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pGmEfxu3h7
La dirección de carrera mostró inmediatamente la bandera roja para permitir la reparación de las protecciones del circuito. Sin embargo, los daños en las barreras no pudieron solucionarse a tiempo y las autoridades decidieron dar por finalizada la competencia.
Con la prueba detenida antes de completar la mitad de las vueltas previstas (solo se disputaron ocho de las veinte) la puntuación se redujo a la mitad y únicamente los cinco primeros sumaron unidades. El español Bruno del Pino, de Van Amersfoort Racing, se quedó con la victoria y encabezó un podio que completaron su compañero de equipo Enzo Deligny y el italiano Brando Badoer.
La carrera también tuvo presencia argentina. El ítalo-argentino Mattia Colnaghi había largado desde el séptimo puesto, pero perdió posiciones en la salida y en la tercera vuelta sufrió un trompo tras pasarse de frenada. El piloto nacido en Monza terminó en la leca y cayó al último lugar, posición en la que finalizó la competencia.
El impacto entre los pilotos de Prema también tuvo consecuencias en la agenda del fin de semana. Los daños en las barreras obligaron a retrasar el inicio de la tercera práctica libre de la Fórmula 1, que finalmente comenzó varios minutos después de lo previsto mientras los equipos aguardaban la reparación del sector afectado del circuito.