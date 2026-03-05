El ítalo-argentino Colnaghi sufrió un incendio en Melbourne

El debut de Mattia Colnaghi en la Fórmula 3 tuvo un susto grande en Melbourne. El piloto ítalo-argentino sufrió la rotura del motor de su monoplaza del equipo MP Motorsport y la sesión de práctica terminó antes de lo previsto.
El incidente ocurrió cuando restaban casi cinco minutos para el final de la tanda de 40 minutos. El auto comenzó a despedir humo y luego aparecieron llamas en la parte trasera mientras transitaba la recta principal del circuito de Albert Park.
Colnaghi había sido uno de los primeros en salir a pista y, antes del problema mecánico, se ubicaba 13° en la clasificación, apenas dos puestos por detrás de su compañero de equipo, el finlandés Tuukka Taponen.
El joven de 17 años vive su primer fin de semana en la categoría y llega con grandes expectativas. El piloto, nacido y criado en Italia pero que compite con licencia argentina, se fijó como objetivo pelear por el título mientras se adapta a un auto más potente y a los neumáticos Pirelli, además de a un circuito que solo conocía por simulador.