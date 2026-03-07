Muestra: 10 artistas nos hablan “Desde la otra orilla”

Desde el punto de vista estético, la muestra propone un recorrido heterogéneo por distintas corrientes y lenguajes del arte contemporáneo tucumano. “Tenemos aspectos que nos son más cercanos, como lo que yo denomino latinoamericanismo, una raíz que combina lo mítico y lo popular con lo artístico moderno”, comentó Coppens. Ese itinerario incluye aproximaciones al arte conceptual, como una obra de Carlota Beltrame realizada en un momento temprano de su trayectoria en esa línea. El recorrido se completa con propuestas de fuerte impronta onírica -como las de Sonia Ale, Julia Rotella y Luciana Guiot- y con vertientes expresivas vinculadas al grabado.