¿Cómo llega Universitario al clásico ante Los Tarcos en el inicio del Anual Tucumano 2026?

El entrenador también se refirió a las ausencias en el plantel, sobre todo en la primera línea, aunque destacó el trabajo formativo que viene realizando el club. “Se nos fueron dos pilares derechos, uno a Chile y otro a Brasil. Sí sentimos la ausencia de jugadores, pero a pesar de todo Universitario tiene pilares. Se viene haciendo un muy buen trabajo hace muchos años y hay tanto izquierdos como derechos. Tenemos tres por puesto”, remarcó.