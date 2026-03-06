¿Cómo llega Universitario al clásico ante Los Tarcos en el inicio del Anual Tucumano 2026?
"Uni" debutará mañana desde las 16.30 en la cancha de Los Tarcos en uno de los clásicos que abrirá el Tucumano 2026. El equipo de Ojo de Agua llega tras alcanzar las semifinales del Regional 2025 y afrontará el inicio del campeonato con varias bajas por jugadores convocados a franquicias profesionales.
El torneo Tucumano 2026 comenzará con un clásico. En la primera fecha, Universitario visitará mañana a Los Tarcos desde las 16.30, en la cancha del “Rojo”, en un duelo que pondrá en marcha la temporada con uno de los enfrentamientos tradicionales del rugby provincial.
“Uni” llega al debut después de un buen cierre de 2025. El equipo logró meterse entre los cuatro mejores del Torneo Regional del NOA y alcanzó las semifinales, una campaña que dejó buenas sensaciones y que marcó el crecimiento de un plantel que venía atravesando un proceso de recambio.
Para este año, la "Serpiente" tendrá algunas bajas importantes vinculadas al rugby profesional. Cuatro jugadores del club forman parte de Tarucas: el pilar Benjamín Farías Cerioni, el tercera línea Thiago Sbrocco, el wing Tomás Vanni y el pilar Francisco Moreno. Además, el pilar Facundo Moreno se encuentra en Cobras y Nicolás Triviño continúa su carrera en Selknam. A esas ausencias se suma la lesión de Juan Cruz “Tatus” Scalora, quien sufrió un inconveniente físico.
A pesar de estas salidas, el head coach Patricio Figueroa considera que el equipo llega con una base más sólida que en temporadas anteriores. “El club está mejor que años anteriores. Está mejor a nivel de calidad de jugadores y de tiempo de jugador. Estábamos en una época de recambio hace un par de años y ahora ya están más asentados los jugadores. No estamos como quisiéramos, pero estamos mejor que el año anterior”, explicó.
El entrenador también se refirió a las ausencias en el plantel, sobre todo en la primera línea, aunque destacó el trabajo formativo que viene realizando el club. “Se nos fueron dos pilares derechos, uno a Chile y otro a Brasil. Sí sentimos la ausencia de jugadores, pero a pesar de todo Universitario tiene pilares. Se viene haciendo un muy buen trabajo hace muchos años y hay tanto izquierdos como derechos. Tenemos tres por puesto”, remarcó.
Figueroa también señaló que el comienzo del torneo encuentra al equipo todavía en pleno proceso de preparación. “Las dos primeras fechas del Tucumano todavía seguimos pensando en la parte física y no tanto en lo rugbístico. Arrancamos en febrero y son cuatro semanas muy físicas. Recién ahora estamos empezando a ver algo más de juego”, comentó.
De cara al clásico con Los Tarcos, el entrenador anticipó un partido intenso. “Sabemos que es un partido difícil. Los Tarcos tiene historia, es un buen club y juega bien. Va a ser un partido picante”, señaló.
Con un plantel que busca consolidar su madurez y sostener lo hecho el año pasado, Universitario intentará arrancar el torneo con una victoria en un clásico que promete ser exigente desde el primer minuto.