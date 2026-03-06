Secciones
DeportesFútbol

La Casa Blanca publicó un video con momentos inéditos del encuentro entre Messi y Trump

El astro argentino participó de una ceremonia oficial junto a sus compañeros de Inter Miami. Las imagenes.

La Casa Blanca publicó un video con momentos inéditos del encuentro entre Messi y Trump
Hace 28 Min

Lionel Messi protagonizó un encuentro especial en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia oficial que reconoció al plantel de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer en la temporada 2025. Tras la visita, la cuenta oficial de la sede de Gobierno difundió un video con imágenes inéditas que muestran momentos de intimidad del encuentro.

Las imágenes revelan escenas que no habían sido mostradas durante la transmisión oficial del acto. En uno de los fragmentos se observa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversando con Messi y otros integrantes del plantel antes de ingresar al salón principal donde se realizó la ceremonia.

En otra parte del video se puede ver al capitán argentino compartiendo un momento distendido con Trump dentro del despacho presidencial. Allí también aparecen otros argentinos que integran el Inter Miami, como Javier Mascherano y Rodrigo De Paul, en una charla informal con el mandatario.

La visita del equipo de Miami se enmarca dentro de una tradición estadounidense que consiste en homenajear a los campeones de las principales ligas deportivas del país con una invitación a la Casa Blanca.

El elogio de Trump a Messi

Durante el acto oficial, Trump destacó la figura del capitán argentino y elogió su trayectoria. El presidente aseguró que “es mejor que Pelé” y confesó que, al igual que su hijo, es un gran admirador del futbolista. La ceremonia también marcó la primera visita de Messi a la Casa Blanca, luego de que en 2025 fuera invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, una distinción a la que finalmente no asistió por cuestiones de agenda.

Temas Lionel MessiJavier MascheranoSelección Argentina de fútbolLuis SuárezReserva Federal de Estados UnidosMajor League SoccerDonald TrumpInter Miami
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué Messi visitó a Donald Trump en la Casa Blanca?

¿Por qué Messi visitó a Donald Trump en la Casa Blanca?

Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Triple enganche y definición de zurda: el increíble gol de Ciro Messi que calca los movimientos de su padre

Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

Crece la incertidumbre: la UEFA no analiza sedes alternativas a Qatar para la Finalissima entre Argentina y España

El día que Trump elogió a Cristiano Ronaldo: “Eres el mejor de la historia”

El día que Trump elogió a Cristiano Ronaldo: “Eres el mejor de la historia”

¿Por qué Inter Miami le regaló a Trump una camiseta con el número 47?

¿Por qué Inter Miami le regaló a Trump una camiseta con el número "47"?

Lo más popular
Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas
1

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
3

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán
4

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
5

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno
6

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Más Noticias
Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a pelear contra la oscuridad

Murió Robert, el perro clonado de Conan que ayudaba a Javier Milei a "pelear contra la oscuridad"

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

En una sesión especial, Agustín Fernández fue designado Defensor del Pueblo de Tucumán

Nuevo golpe para Chiqui Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Nuevo golpe para "Chiqui" Tapia: los clubes que podrían imitar a River tras abandonar el Comité Ejecutivo

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Comentarios