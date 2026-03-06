La Casa Blanca publicó un video con momentos inéditos del encuentro entre Messi y Trump

Lionel Messi protagonizó un encuentro especial en la Casa Blanca junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia oficial que reconoció al plantel de Inter Miami como campeón de la Major League Soccer en la temporada 2025. Tras la visita, la cuenta oficial de la sede de Gobierno difundió un video con imágenes inéditas que muestran momentos de intimidad del encuentro.
Las imágenes revelan escenas que no habían sido mostradas durante la transmisión oficial del acto. En uno de los fragmentos se observa al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversando con Messi y otros integrantes del plantel antes de ingresar al salón principal donde se realizó la ceremonia.
En otra parte del video se puede ver al capitán argentino compartiendo un momento distendido con Trump dentro del despacho presidencial. Allí también aparecen otros argentinos que integran el Inter Miami, como Javier Mascherano y Rodrigo De Paul, en una charla informal con el mandatario.
La visita del equipo de Miami se enmarca dentro de una tradición estadounidense que consiste en homenajear a los campeones de las principales ligas deportivas del país con una invitación a la Casa Blanca.
El elogio de Trump a Messi
Durante el acto oficial, Trump destacó la figura del capitán argentino y elogió su trayectoria. El presidente aseguró que “es mejor que Pelé” y confesó que, al igual que su hijo, es un gran admirador del futbolista. La ceremonia también marcó la primera visita de Messi a la Casa Blanca, luego de que en 2025 fuera invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, una distinción a la que finalmente no asistió por cuestiones de agenda.