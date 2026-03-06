La Casa Blanca publicó un video con momentos inéditos del encuentro entre Messi y Trump

El elogio de Trump a Messi

Durante el acto oficial, Trump destacó la figura del capitán argentino y elogió su trayectoria. El presidente aseguró que “es mejor que Pelé” y confesó que, al igual que su hijo, es un gran admirador del futbolista. La ceremonia también marcó la primera visita de Messi a la Casa Blanca, luego de que en 2025 fuera invitado por el entonces presidente Joe Biden para recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, una distinción a la que finalmente no asistió por cuestiones de agenda.