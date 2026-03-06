Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

El documento también hace un balance de las políticas económicas aplicadas por la administración de Milei. Allí se sostiene que los resultados han sido mixtos: la economía muestra señales de crecimiento, la inflación se redujo y el gobierno mantiene superávit fiscal, pero al mismo tiempo se registraron fluctuaciones en el desempleo y numerosas protestas vinculadas a los recortes del gasto público. En ese contexto, el informe advierte que persisten interrogantes sobre la estabilidad de la política cambiaria y sobre la capacidad del país para afrontar el aumento de los pagos de deuda programados, consignó el diario "Ámbito".