Un informe reservado del Congreso de EEUU advierte sobre el futuro financiero del gobierno de Milei

Un informe reservado elaborado por el Congressional Research Service (CRS), organismo que depende del Congreso de Estados Unidos (EEUU), advierte sobre los riesgos financieros que enfrenta el gobierno argentino.
El documento, titulado “U.S. Financial Support to Argentina” y fechado el 30 de diciembre de 2025, analiza el escenario económico de la gestión de Javier Milei y las posibles respuestas, tanto de la administración de Donald Trump como del Fondo Monetario Internacional (FMI). El reporte fue realizado por los analistas Joshua Klein y Rebecca M. Nelson.
Según el análisis, si Argentina no logra reunir las divisas necesarias para cumplir con sus compromisos de deuda y sostener su política cambiaria, la administración libertaria podría verse forzado a tomar decisiones complejas. Entre esas alternativas, el informe menciona la posibilidad de caer en un incumplimiento de deuda o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso.
Los especialistas también señalan que, ante una situación de ese tipo, el gobierno argentino podría intentar obtener asistencia financiera adicional de Estados Unidos, del FMI o de otros organismos oficiales. Sin embargo, advierten que las posibilidades de conseguir ese respaldo no son claras.
En particular, plantean dudas sobre la predisposición del FMI a ampliar su apoyo, dado el nivel de exposición que el organismo ya tiene con Argentina en comparación con otros países de la región.
El documento también hace un balance de las políticas económicas aplicadas por la administración de Milei. Allí se sostiene que los resultados han sido mixtos: la economía muestra señales de crecimiento, la inflación se redujo y el gobierno mantiene superávit fiscal, pero al mismo tiempo se registraron fluctuaciones en el desempleo y numerosas protestas vinculadas a los recortes del gasto público. En ese contexto, el informe advierte que persisten interrogantes sobre la estabilidad de la política cambiaria y sobre la capacidad del país para afrontar el aumento de los pagos de deuda programados, consignó el diario "Ámbito".
Un apoyo “inusual, pero no inédito”
El informe del CRS indica que el respaldo financiero brindado por Estados Unidos a la Argentina es poco frecuente, aunque existen antecedentes. Según el documento, el uso de recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) por parte del secretario del Tesoro para asistir a gobiernos extranjeros no es habitual, pero ya se ha aplicado en otras ocasiones. Antes del caso argentino, el ejemplo más cercano fue un acuerdo crediticio por U$S1.500 millones otorgado a Uruguay en 2002.
Los analistas también mencionan que dentro de Estados Unidos el apoyo al gobierno de Milei genera cuestionamientos. En particular, señalan que el presidente Donald Trump enfrenta críticas en el ámbito legislativo, lo que se reflejó en la presentación de distintos proyectos y resoluciones en el Congreso.
Uno de esos casos ocurrió el 11 de julio de 2025, cuando la congresista Haley Stevens impulsó una declaración cuyo segundo punto establece que el secretario del Tesoro, por instrucción presidencial, no debería brindar apoyo financiero directo ni indirecto a Argentina mediante fondos contemplados en la sección 5302 del título 31 del Código de Estados Unidos. La iniciativa busca que esos recursos se orienten a pequeñas y medianas empresas estadounidenses.
En la misma línea se presentó otra propuesta legislativa destinada a crear una “Ley de Supervisión del Rescate Financiero de Argentina”. En ese proyecto, presentado el 18 de diciembre de 2025 por la congresista Nydia Velázquez, se plantea que el Contralor General de Estados Unidos realice un estudio sobre la crisis financiera argentina de 2025.
A partir de estas iniciativas, el informe del CRS señala que algunos legisladores han manifestado preocupación por el respaldo económico estadounidense a la Argentina. Entre los argumentos mencionados figuran la posible desventaja para exportadores estadounidenses que compiten con productos argentinos -especialmente en el caso de la soja y otros bienes agrícolas-, el riesgo para los fondos de los contribuyentes estadounidenses ante los antecedentes de incumplimiento del país, y la falta de transparencia en torno a los detalles de la línea de swap de divisas.
El debate en el Congreso
El reporte también dedica un apartado a analizar qué margen de acción tiene el Congreso de Estados Unidos frente a este escenario. Los autores remarcan que el Poder Legislativo ha otorgado una amplia discrecionalidad al secretario del Tesoro para utilizar los recursos del FSE. No obstante, advierten que el Congreso podría reconsiderar esa política mientras evalúa la respuesta del gobierno estadounidense frente a la situación argentina.
En ese marco, el informe plantea tres posibles caminos. El primero sería respaldar el apoyo financiero a la Argentina, lo que implicaría incluso promover una ampliación del monto o de la duración de la línea swap y coordinar nuevas fuentes de asistencia dentro del gobierno estadounidense.
Una segunda alternativa sería oponerse a ese respaldo. En ese caso, el Congreso podría prohibir el uso de los recursos del FSE para asistir a gobiernos extranjeros en general o específicamente a la Argentina, e incluso limitar su utilización para países que compitan con exportaciones estadounidenses o que no sigan programas del FMI.
La tercera opción consistiría en mantener la capacidad de acción del secretario del Tesoro durante situaciones de crisis, pero reforzando al mismo tiempo los mecanismos de control y supervisión sobre el uso de los fondos.
Finalmente, los autores concluyen con una advertencia sobre la evolución del debate político en Washington: aún está por verse hasta qué punto el Congreso acompañará o se opondrá a las iniciativas de la administración de Trump para brindar apoyo económico a la Argentina durante el próximo año.