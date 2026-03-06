Caso Agostina Páez: la abogada santiagueña pide una intervención diplomática para trasladar el juicio a la Argentina

Según explicó la letrada a Infobae, el traslado del proceso no depende únicamente de cuestiones jurídicas sino también de decisiones diplomáticas. “Lo que me parece que está faltando en este caso es una movida un poco más contundente del Gobierno de Argentina, porque la posibilidad de responder el proceso en Argentina no es un derecho, es un movimiento mucho más diplomático que jurídico, y solo con asistencia consular no llega”, afirmó.