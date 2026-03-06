Por primera vez y con un show nuevo, Pimpinela se presentará en el Palacio de los Deportes

Después de dos años sin pisar suelo tucumano, los hermanos más famosos del país regresan a la provincia. "Noticias del amor" es el nombre bajo el cual Pimpinela presentará su nuevo show. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán ya están aprontándose para dar un show único con uno de sus públicos favoritos. Este año, la presentación será en el Palacio de los Deportes.
Pimpinela llegará a Tucumán y Salta para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del amor”. Esta fecha será una de las más importantes de la gira 2026, que ya tuvo funciones agotadas en Estados Unidos, México y gran parte de América Latina. Este espectáculo no solo celebra los grandes éxitos de la carrera, sino que, a través de un divertido viaje visual, nos cuenta cómo cambiaron las relaciones entre el hombre y la mujer a lo largo del tiempo.
Pimpinela inició el 2026 con un impactante estreno en Mar del Plata, donde Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del amor”. Con localidades agotadas en el Polideportivo Islas Malvinas, el dúo reafirmó su fuerte vínculo con el público argentino y dio inicio a una extensa gira nacional que recorrerá el país durante gran parte del año.
Precio de las entradas para ver a Pimpinela en Tucumán
El próximo sábado 2 de mayo, los tucumanos amantes de las baladas y las canciones teatralizadas de Pimpinela tienen una cita en el Parque 9 de Julio. Las entradas ya están a la venta desde la plataforma Tu Entrada –https://www.tuentrada.com/pimpinela-tucuman– y pueden financiarse hasta en seis cuotas sin interés con la tarjeta Visa Galicia.
Las entradas tienen un costo que parte de los $80.000 y asciende hasta los $120.000.
- Campo A: $120.000
- Campo B: $120.000
- Platea SN: $100.000
- Popular: $80.000
Al costo de las entradas, además, se debe agregar un recargo por servicios equivalente a $18.000 más.