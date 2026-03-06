Secciones
Por primera vez y con un show nuevo, Pimpinela se presentará en el Palacio de los Deportes

La dupla de hermanos dio un giro sorprendente al mostrar cómo evolucionaron las relaciones de pareja en los últimos años.

Pimpinela mantiene un vínculo único con el público tucumano desde los inicios de su carrera. Pimpinela mantiene un vínculo único con el público tucumano desde los inicios de su carrera. Foto: prensa Pimpinela
Hace 2 Hs

Después de dos años sin pisar suelo tucumano, los hermanos más famosos del país regresan a la provincia. "Noticias del amor" es el nombre bajo el cual Pimpinela presentará su nuevo show. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán ya están aprontándose para dar un show único con uno de sus públicos favoritos. Este año, la presentación será en el Palacio de los Deportes.

Pimpinela llegará a Tucumán y Salta para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del amor”. Esta fecha será una de las más importantes de la gira 2026, que ya tuvo funciones agotadas en Estados Unidos, México y gran parte de América Latina. Este espectáculo no solo celebra los grandes éxitos de la carrera, sino que, a través de un divertido viaje visual, nos cuenta cómo cambiaron las relaciones entre el hombre y la mujer a lo largo del tiempo.

Pimpinela inició el 2026 con un impactante estreno en Mar del Plata, donde Lucía y Joaquín Galán presentaron “Noticias del amor”. Con localidades agotadas en el Polideportivo Islas Malvinas, el dúo reafirmó su fuerte vínculo con el público argentino y dio inicio a una extensa gira nacional que recorrerá el país durante gran parte del año.

Precio de las entradas para ver a Pimpinela en Tucumán

El próximo sábado 2 de mayo, los tucumanos amantes de las baladas y las canciones teatralizadas de Pimpinela tienen una cita en el Parque 9 de Julio. Las entradas ya están a la venta desde la plataforma Tu Entrada –https://www.tuentrada.com/pimpinela-tucuman– y pueden financiarse hasta en seis cuotas sin interés con la tarjeta Visa Galicia.

Las entradas tienen un costo que parte de los $80.000 y asciende hasta los $120.000.

- Campo A: $120.000

- Campo B: $120.000

- Platea SN: $100.000

- Popular: $80.000

Al costo de las entradas, además, se debe agregar un recargo por servicios equivalente a $18.000 más.

El setlist cubrirá todos los gustos. No faltarán los grandes clásicos de su música, desde “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa”, “Dímelo delante de ella”, “Valiente”, “Me hace falta una flor”, “Vivir sin ti no puedo”, hasta “La familia”, “El amor no se puede olvidar” o “Yo, dueña de la noche”, pasando por sus nuevas y exitosas historias como “Traición”, “Cuando lo veo” y “Lloro”.

