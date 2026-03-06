Por primera vez y con un show nuevo, Pimpinela se presentará en el Palacio de los Deportes

Pimpinela llegará a Tucumán y Salta para presentar su nuevo espectáculo “Noticias del amor”. Esta fecha será una de las más importantes de la gira 2026, que ya tuvo funciones agotadas en Estados Unidos, México y gran parte de América Latina. Este espectáculo no solo celebra los grandes éxitos de la carrera, sino que, a través de un divertido viaje visual, nos cuenta cómo cambiaron las relaciones entre el hombre y la mujer a lo largo del tiempo.