Quiénes son los jugadores que se salvaron de la "placa planta" en Gran Hermano

La segunda instancia de eliminación en la edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada se aproxima bajo el rigor de una modalidad especial. En esta ocasión, los jugadores sentenciados a la “placa planta” se someterán al escrutinio público para decidir quién debe abandonar la casa. Sin embargo, antes de que aquello ocurra, la producción decidió otorgar la oportunidad a dos de los “hermanitos” de seguir en carrera a través de la ayuda de los televidentes del programa de Telefe.
Luego de que la competencia por el liderazgo consagrara como ganador a Franco Poggio, Santiago del Moro adoptó un tono más serio y, tras un corto preámbulo, anunció la llegada de la “placa planta”. Esta movida se basa en la relevancia de cada concursante en el desafío y su nivel de participación. Bajo esta mecánica, el público pudo señalar a aquellos habitantes que pasan inadvertidos en el certamen.
Así fue que, tras el anuncio, este miércoles se completó una nómina compuesta por nueve participantes: Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino fueron los nominados según la percepción del soberano. Sin embargo, 24 horas después, el conductor comunicó que dos de los implicados bajarían de la sentencia por decisión de la audiencia.
Los salvados de la noche en Gran Hermano
Anoche, el animador le pidió a los protagonistas en riesgo que salieran al jardín para dar a conocer quiénes eran los rescatados de la jornada. Primero les preguntó quiénes creían que eran las “plantas” de la lista. Luego de escuchar a cada uno, Santiago anunció: “Quien regresa a la casa y sigue en competencia en esta Generación Dorada, quien dijo la gente que no es planta y continúa en el juego es Juanicar”.
Del Moro recorrió la lista de quiénes aún permanecían intactos en la cuerda floja. Tomy, Martín, Eduardo, Titi, Zunino y Cinzia no pudieron alcanzar el auxilio de los espectadores. Finalmente se produjo el mano a mano entre Yipio y Nazareno, y se confirmó: “Vuelve a la casa, continúa en el juego y baja de la placa planta, sigue en Gran Hermano… Yipio”.
De este modo, Juani Crauso y Yisela “Yipio” Pintos no formarán parte de la gala de eliminación que tendrá lugar este lunes. Dicha gala definirá al segundo participante en abandonar la competencia de la edición Generación Dorada de Gran Hermano 2026.