Quiénes son los jugadores que se salvaron de la "placa planta" en Gran Hermano

La segunda instancia de eliminación en la edición 2026 de Gran Hermano Generación Dorada se aproxima bajo el rigor de una modalidad especial. En esta ocasión, los jugadores sentenciados a la “placa planta” se someterán al escrutinio público para decidir quién debe abandonar la casa. Sin embargo, antes de que aquello ocurra, la producción decidió otorgar la oportunidad a dos de los “hermanitos” de seguir en carrera a través de la ayuda de los televidentes del programa de Telefe.