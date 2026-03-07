Un laberinto para habitar: la poesía según Héctor Núñez

Cuando aún era un adolescente, nos juntábamos con un amigo a tomar mates y fundamentalmente a escuchar música. Por aquellos años descubrimos un casete que tenía el disco “Piazzolla x Piazzolla”. Mi amigo, uno de esos días había ido a la biblioteca de su colegio y no lo atendieron, pero, sobre el escritorio, estaba “Espantapájaros y veinte poemas para leer en un tranvía”. Ese día, mientras escuchábamos a Piazzola nos pusimos a leer a Girondo, autor del libro que mencioné, cuando de golpe, una de las dos únicas canciones que tenían letra estaba en el libro. Como si fuera poco, al tiempo descubrí la película “El lado oscuro del corazón” que trata ni más ni menos que de Girondo.