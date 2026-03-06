Las reliquias de Santa Bernardita traen consuelo y esperanza a los enfermos de Tucumán
Llegan a Tucumán y los fieles podrán encontrarse con ellas en la Catedral (esta tarde) y en la capilla de Lourdes (mañana y el domingo). La historia de la humilde pastora francesa y sus 18 encuentros con la Virgen María, allá por 1858.
EL RELICARIO. Lo custodia el sacerdote mendocino Marcelo Elías, quien brindará charlas sobre el mensaje de Lourdes y celebrará las misas.
