Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

La propuesta se realizará en La Casa de Yamil. Habrá shows en vivo, gastronomía y sorteos.

ROMINA MÉNDEZ. La cantante recorrerá el cancionero folclórico tucumano. ROMINA MÉNDEZ. La cantante recorrerá el cancionero folclórico tucumano.
En la antesala del Día Internacional de la Mujer, una peña especial convocará a los tucumanos a celebrar con música, tradición y encuentro. La propuesta se realizará mañana desde las 22 en La Casa de Yamil, un espacio cultural ubicado en España 153 que suele ser escenario de espectáculos folklóricos y reuniones con espíritu peñero.

La noche, titulada “Serenata a la Mujer”, combinará música en vivo, baile, gastronomía típica y momentos de reconocimiento en honor a las mujeres.

Los organizadores anticiparon que será una velada pensada para compartir entre amigos o en familia, con un clima festivo que recupere la esencia de las peñas tradicionales.

Entre los artistas invitados dirán presentes sobre el escenario la cantante tucumana Romina Méndez, el grupo Ser Herencia y Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi, que ofrecerán un repertorio que recorrerá clásicos del folklore y canciones populares dedicadas a las mujeres, en un clima que promete guitarras, zambas y chacareras.

Así, la idea es que el público no sólo escuche música, sino que también participe del espíritu peñero en esta fecha de conmemoración y homenaje.

Cada 8 de marzo internacionalmente se reflexiona sobre los derechos de las mujeres, los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad. En ese contexto, la propuesta busca combinar el homenaje y la celebración con un espacio de encuentro comunitario.

En Tucumán, las peñas forman parte de una tradición cultural muy arraigada. Estos encuentros, que mezclan música en vivo, gastronomía regional y baile, funcionan como espacios donde artistas y público comparten de manera cercana la identidad folklórica del norte argentino.

La “Serenata a la Mujer” se suma de esta manera a esa costumbre, pero con un eje especial puesto en reconocer la historia, la fuerza y el aporte de las mujeres en la vida social y cultural.

Gastronomía y sorteos

Además de los espectáculos musicales, la peña incluirá una propuesta gastronómica con platos regionales.

Durante la velada también se realizarán sorteos y actividades especiales pensadas para homenajear a todas las mujeres que participen de la iniciativa.

Los encargados de la organización destacaron que el evento busca generar un espacio de celebración y encuentro, en el que la música y la tradición funcionen como un puente para reconocer el rol de las mujeres en la vida social y cultural.

Estas expresiones artísticas son una muestra de una de las manifestaciones culturales más arraigadas del norte argentino, donde la música en vivo, el baile y las mesas compartidas crean un ambiente de cercanía entre artistas y público.

Cómo participar

La actividad comenzará a las 22 y contará con capacidad limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación.

Las entradas pueden adquirirse previamente y las reservas se pueden realizar a través del teléfono 3814-16-9815.

La invitación está abierta a toda la comunidad y promete una noche donde el folklore, la celebración y el reconocimiento se combinarán para rendir homenaje a las mujeres en su día.

