Propuesta musical: una peña para homenajear a las mujeres

En la antesala del Día Internacional de la Mujer, una peña especial convocará a los tucumanos a celebrar con música, tradición y encuentro. La propuesta se realizará mañana desde las 22 en La Casa de Yamil, un espacio cultural ubicado en España 153 que suele ser escenario de espectáculos folklóricos y reuniones con espíritu peñero.
La noche, titulada “Serenata a la Mujer”, combinará música en vivo, baile, gastronomía típica y momentos de reconocimiento en honor a las mujeres.
Los organizadores anticiparon que será una velada pensada para compartir entre amigos o en familia, con un clima festivo que recupere la esencia de las peñas tradicionales.
Entre los artistas invitados dirán presentes sobre el escenario la cantante tucumana Romina Méndez, el grupo Ser Herencia y Los 4 Cantores del Alba y su Mariachi, que ofrecerán un repertorio que recorrerá clásicos del folklore y canciones populares dedicadas a las mujeres, en un clima que promete guitarras, zambas y chacareras.
Así, la idea es que el público no sólo escuche música, sino que también participe del espíritu peñero en esta fecha de conmemoración y homenaje.
Cada 8 de marzo internacionalmente se reflexiona sobre los derechos de las mujeres, los avances logrados y los desafíos pendientes en materia de igualdad. En ese contexto, la propuesta busca combinar el homenaje y la celebración con un espacio de encuentro comunitario.
En Tucumán, las peñas forman parte de una tradición cultural muy arraigada. Estos encuentros, que mezclan música en vivo, gastronomía regional y baile, funcionan como espacios donde artistas y público comparten de manera cercana la identidad folklórica del norte argentino.
La “Serenata a la Mujer” se suma de esta manera a esa costumbre, pero con un eje especial puesto en reconocer la historia, la fuerza y el aporte de las mujeres en la vida social y cultural.
Gastronomía y sorteos
Además de los espectáculos musicales, la peña incluirá una propuesta gastronómica con platos regionales.
Durante la velada también se realizarán sorteos y actividades especiales pensadas para homenajear a todas las mujeres que participen de la iniciativa.
Los encargados de la organización destacaron que el evento busca generar un espacio de celebración y encuentro, en el que la música y la tradición funcionen como un puente para reconocer el rol de las mujeres en la vida social y cultural.
Estas expresiones artísticas son una muestra de una de las manifestaciones culturales más arraigadas del norte argentino, donde la música en vivo, el baile y las mesas compartidas crean un ambiente de cercanía entre artistas y público.
Cómo participar
La actividad comenzará a las 22 y contará con capacidad limitada, por lo que se recomienda reservar con anticipación.
Las entradas pueden adquirirse previamente y las reservas se pueden realizar a través del teléfono 3814-16-9815.
La invitación está abierta a toda la comunidad y promete una noche donde el folklore, la celebración y el reconocimiento se combinarán para rendir homenaje a las mujeres en su día.