Celebrarán en Tucumán la festividad de Mama Antula

La comunidad de la parroquia Parroquia Nuestra Señora de las Gracias celebrará mañana la festividad de María Antonia de San José de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mama Antula, la primera santa argentina. La jornada religiosa se realizará en el templo ubicado en avenida Belgrano 2827.
La actividad central será la misa prevista para las 20, que estará presidida por el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, y concelebrada por el sacerdote Francisco Urbanc. La celebración forma parte del calendario de actividades dedicadas a recordar la vida y el legado espiritual de la santa.
Reliquia
Uno de los rasgos distintivos de esta parroquia es que allí se conserva una reliquia de primer grado de Mama Antula. Por ese motivo, a lo largo del año numerosos fieles se acercan al templo para conocer su historia y encomendarse a su intercesión.
Tras la misa, los asistentes compartirán un momento de encuentro fraterno organizado por la comunidad parroquial. Durante ese espacio también se entregará a los presentes un pequeño obsequio como recuerdo de la celebración.