Los tres artefactos que más consumen energía aunque estén apagados

Los especialistas brindan una serie de consejos para ahorrar y no llevarse sorpresas en las facturas.

Cuáles son los tres artefactos que más energía consumen aún estando apagados. Cuáles son los tres artefactos que más energía consumen aún estando apagados. (Foto: Página 12)
Hace 1 Hs

Luego del anuncio del Gobierno nacional de disminuir los subsidios al servicio de energía eléctrica, los argentinos buscan diversos métodos para ahorrar en el consumo y evitar que a fin de mes las facturas puedan traer algunas sorpresas. Entre los interrogantes, surge uno de suma importancia: ¿hay artefactos que consumen energía aún estando apagados?

¿Cuándo impactarán los primeros aumentos en las tarifas de luz?

Según un estudio elaborado por el Departamento de Energía de Estados Unidos, el cual evaluó el consumo promedio en vatios (W) de un número variable de artefactos, tres dispositivos son los que más consumen aún estando en modo apagado, espera o stand by.

De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía, los aparatos eléctricos apagados o en modo de espera consumen, en una casa promedio, alrededor de 1,6 kilovatios diarios. Este gasto representa entre el 5% y el 10% del consumo total de energía en el hogar.

El consumo de energía de un aparato eléctrico apagado o en stand by suele ser más notorio en las noches, ya que es cuando el objeto no está en uso, aunque continúa conectado. A este efecto se le conoce popularmente como ‘corriente vampiro’.

Según reseña el Ente Provincial Regulador de la Energía en Argentina, “para reducir la corriente vampiro, una opción son los tomacorrientes múltiples que pueden apagarse, y los que tienen sensores de presencia que inhabilitan los dispositivos innecesarios, obstruyendo el paso de energía”. Otra opción más práctica consiste en simplemente desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en uso.

Los tres artefactos que más consumen energía estando apagados

La fuente consultada relaciona algunos aparatos eléctricos cuyo consumo de ‘corriente vampiro’ es mayor. Se trata de artefactos bastante comunes en el hogar, por lo que vale la pena adoptar estrategias que ayuden a reducir su gasto de energía.

1. Decodificadores

Estos aparatos que se utilizan en el servicio de televisión satelital o por cable implican diferentes consumos de energía. Algunos ofrecen la posibilidad de grabar programas y, según el estudio, es la función que más energía demanda.

2. Computadora portátil

A pesar de estar apagadas, si se conectan a una fuente de poder, las computadoras portátiles pueden consumir hasta 8,9 vatios por hora. En modo hibernación, este consumo puede elevarse hasta 15,7 vatios.

3. Computadora de escritorio

Si el ordenador alcanza cierto tiempo de inactividad, entrará automáticamente en un período de hibernación durante el cual puede tener un consumo de 21,1 vatios. En ese orden de ideas, el hecho de que no se esté usando no derivará en que deje de consumir energía.

Otros artefactos que consumen energía a pesar de estar apagados

- Cafetera: consume poco más de un vatio por hora cuando está enchufada sin uso.

- Consolas de videojuegos: estando apagada y enchufada, consume cerca de un vatio.

- Microondas: su consumo es de 3,08 vatios, aunque si se deja la puerta abierta aumenta a 25,79 vatios.

- Cargador de celular: dejar cargando el celular toda la noche puede resultar contraproducente. Una vez llega al 100%, el dispositivo deja de cargar, aunque el cargador sigue consumiendo electricidad.

Cómo ahorrar en el consumo de energía eléctrica

Siguiendo algunos consejos básicos, las personas pueden ahorrar en el consumo de energía eléctrica. Estas son algunas recomendaciones citadas por el portal Enelx:

- Apagar las luces cuando no sean necesarias.

- Aprovecha al máximo la luz del sol.

- Cambiar los bombillos tradicionales por luces LED.

- Usar correctamente los electrodomésticos y verificar el desempeño energético de cada uno.

- No cargar los dispositivos móviles por un tiempo mayor al indicado.

- Desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando.

- Mantener la infraestructura eléctrica del hogar en óptimas condiciones.

