Los tres artefactos que más consumen energía aunque estén apagados

Según reseña el Ente Provincial Regulador de la Energía en Argentina, “para reducir la corriente vampiro, una opción son los tomacorrientes múltiples que pueden apagarse, y los que tienen sensores de presencia que inhabilitan los dispositivos innecesarios, obstruyendo el paso de energía”. Otra opción más práctica consiste en simplemente desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en uso.