Guía para entender la nueva Fórmula 1: cambios históricos y el escenario que se abre para Colapinto

Con la nueva reglamentación este sistema será mucho más potente que antes, por lo que una parte importante del rendimiento dependerá de la energía eléctrica almacenada en la batería. Al mismo tiempo desaparece el MGU-H, un sistema que recuperaba energía del calor del turbo. Su eliminación simplifica el motor, pero obliga a los equipos a administrar mejor la energía disponible durante cada vuelta.