Guía para entender la nueva Fórmula 1: cambios históricos y el escenario que se abre para Colapinto

La Fórmula 1 inicia una nueva etapa. Tras una temporada 2025 muy competitiva, en la que Lando Norris se consagró campeón y McLaren dominó el campeonato de constructores, la categoría se prepara para un cambio técnico profundo que promete modificar la forma en que se diseñan los autos, se compite en pista y se interpreta lo que ocurre durante una carrera.
El nuevo reglamento genera expectativa en todo el mundo y también entre los fanáticos argentinos, atentos a la proyección de Franco Colapinto, con un Alpine totalmente renovado. En ese contexto, cada transformación en la máxima categoría despierta interés sobre cómo evolucionará el campeonato y qué oportunidades podrían aparecer en el futuro.
La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula One Management impulsaron una reforma que busca autos más ágiles y eficientes. Además, el campeonato contará con una nueva escudería, Cadillac, lo que elevará la grilla a 11 equipos. Sin embargo, el cambio más importante estará en la tecnología de los monoplazas y en la forma en que deberán conducir los pilotos.
1. Autos más chicos y ágiles
Uno de los objetivos del nuevo reglamento es mejorar las peleas en pista. Durante años, los autos de Fórmula 1 crecieron en tamaño y peso, lo que dificultaba que pudieran seguirse de cerca sin perder rendimiento aerodinámico. Para revertir esa tendencia, los nuevos monoplazas serán más compactos.
El concepto que guía este cambio se conoce como “Nimble Car” (coche ágil): autos más cortos, más angostos y cerca de 30 kilos más livianos que los actuales. La intención es que los pilotos puedan maniobrarlos con mayor facilidad y que resulte más sencillo luchar rueda a rueda.
Además, el reglamento reduce la carga aerodinámica total -la fuerza que empuja el auto hacia el suelo para mejorar el agarre- con el objetivo de disminuir la turbulencia y permitir que los autos puedan acercarse más entre sí durante las carreras.
2. Motores híbridos con más energía eléctrica
El cambio más profundo aparece en la unidad de potencia. Desde 2014 la Fórmula 1 utiliza motores híbridos que combinan combustión tradicional con sistemas eléctricos de recuperación de energía. El nuevo reglamento modifica ese equilibrio.
El motor de combustión tendrá menos protagonismo y el sistema eléctrico ganará mayor peso. El componente clave es el MGU-K, un dispositivo que recupera energía cuando el piloto frena y la transforma en electricidad que luego puede utilizarse para impulsar el auto.
Con la nueva reglamentación este sistema será mucho más potente que antes, por lo que una parte importante del rendimiento dependerá de la energía eléctrica almacenada en la batería. Al mismo tiempo desaparece el MGU-H, un sistema que recuperaba energía del calor del turbo. Su eliminación simplifica el motor, pero obliga a los equipos a administrar mejor la energía disponible durante cada vuelta.
3. Una conducción más estratégica
Estos cambios obligarán a los pilotos a modificar una de las reglas básicas que aprendieron desde que comenzaron a competir: acelerar siempre al máximo.
En la nueva Fórmula 1, usar toda la potencia en el momento equivocado puede ser perjudicial. Si un piloto utiliza demasiada energía al inicio de la vuelta, corre el riesgo de quedarse sin batería antes de terminarla y perder rendimiento en sectores clave del circuito.
Por eso la gestión de energía se vuelve un aspecto central de la estrategia. En cada equipo aparece una figura importante: el ingeniero encargado del ERS, el sistema que recupera y administra la energía del auto. Desde el muro de boxes analiza los datos en tiempo real y ayuda a decidir cuándo conviene usar toda la potencia y cuándo es mejor ahorrar energía.
4. Cómo se recupera la energía
Para evitar quedarse sin potencia, los autos cuentan con distintas formas de recuperar energía durante una vuelta. La principal ocurre en las frenadas: cuando el piloto pisa el freno, el sistema MGU-K transforma parte de esa energía en electricidad que vuelve a la batería.
Otra técnica conocida es el “lift and coast”, que consiste en levantar el pie del acelerador antes de una curva para permitir que el sistema recupere energía. También existen configuraciones del motor que priorizan la recarga de la batería en determinados momentos, aunque eso implique perder algo de velocidad.
Todo esto convierte a cada giro en una combinación constante entre velocidad, estrategia y eficiencia energética.
5. Nuevos modos para adelantar
El volante de los autos también tendrá funciones que ayudarán a gestionar la energía. Entre ellas aparecen modos como Overtake (adelantamiento) o Boost (empuje adicional), que permiten liberar energía extra durante algunos segundos para intentar un sobrepaso o defenderse de un rival.
En la Fórmula 1 anterior, una de las ayudas más visibles era el DRS, que abría el alerón trasero para aumentar la velocidad en recta cuando un piloto estaba cerca de su rival. En esta nueva etapa, muchas maniobras dependerán más del uso inteligente de la energía que de un mecanismo aerodinámico visible.
6. Aerodinámica activa y nueva era
Otro cambio importante es la llegada de la aerodinámica activa. Algunos elementos del auto, como los alerones, podrán modificar su posición según el momento de la vuelta: en recta adoptarán una configuración que reduce la resistencia al aire y en las curvas volverán a una posición que mejora el agarre.
Además, el reglamento reduce la dependencia del llamado efecto suelo, un sistema aerodinámico que utiliza el aire que circula por debajo del auto para generar carga. Esto podría dar lugar a diseños más variados según las características de cada circuito.
Los grandes cambios en la Fórmula 1 siempre generan expectativas, pero también dudas. Algunos especialistas creen que esta nueva etapa hará las carreras más estratégicas, mientras que otros temen que la gestión de energía limite demasiado la conducción al máximo. Lo cierto es que el comienzo de esta temporada marcará el inicio de una nueva era para la categoría y solo el tiempo dirá si esta revolución técnica logra mejorar el espectáculo.