Extremo 42K La Sala presentó su tercera edición y apuesta a consolidar a Tucumán como plaza fuerte del trail
La competencia se correrá el 18 de abril de 2026 con distancias de 42K, 30K, 21K, 10K y trekking. En el lanzamiento, realizado en el Howard Johnson de Yerba Buena, la organización detalló cambios técnicos, anunció un campeonato provincial y proyectó un crecimiento en la convocatoria.
La tercera edición de Extremo 42K La Sala ya está en marcha. La carrera de trail organizada por Sebastián Di Silvestre al frente de Extremo Tucumán fue presentada oficialmente en el hotel Howard Johnson de Yerba Buena, donde se dieron a conocer las distancias, el calendario anual y los principales ajustes técnicos para esta nueva temporada.
El 18 de abril de 2026 será la fecha de la competencia, que contará con cinco modalidades: 42K, 30K, 21K, 10K, con opción competitiva y caminata, y trekking guiado.
La carrera se consolidó rápidamente en el calendario provincial. En su segunda edición reunió a 300 corredores y para este año la expectativa es alcanzar los 400. “El año pasado cerramos con 300 corredores, un número lindo para la segunda edición, y este año pensamos llegar a unos 400”, señaló el organizador.
Uno de los diferenciales de Extremo es la modalidad trekking, que permite que personas sin experiencia competitiva puedan formar parte del evento. “Somos la única carrera en Argentina que tiene una modalidad llamada trekking, que es para caminar con un guía adelante y una persona cerrando atrás. El participante se siente un corredor más porque tiene su remera, su número y al llegar se le pone una medalla”, destacó Di Silvestre.
Durante la presentación también se exhibió oficialmente la remera de la competencia, uno de los momentos más esperados por la comunidad runner. El kit del corredor variará según la distancia e incluirá, además de la camiseta oficial del evento, accesorios como cuellito, manguitas, gorra o medias.
En el plano técnico, la organización explicó modificaciones en el circuito, la ubicación y cantidad de puestos de control y abastecimiento, y confirmó que el desnivel acumulado rondará los 1.200 metros. También se reforzará la señalización. Uno de los problemas detectados en ediciones anteriores fue la manipulación o corte de cintas de marcación por parte de terceros. Para evitar inconvenientes, se implementará un nuevo sistema de señalización con cintas más resistentes, cartelería adicional y personal estratégico indicando el recorrido.
Además del evento de abril, Extremo Tucumán confirmó que en septiembre se realizará la tradicional prueba Yerba Buena–Tafí del Valle, que en 2025 reunió a 800 corredores y proyecta superar los 1.000 en la próxima edición. El calendario anual se completará con la nocturna en el Aeroclub.
Uno de los anuncios más importantes de la noche fue la inminente creación del Campeonato Tucumano de Trail. “Está hecho en un 95%, estamos trabajando en el reglamento. Va a estar muy lindo el torneo, con premios muy atractivos que den nivel a la provincia”, anticipó Di Silvestre. El campeonato tendrá como eje central la participación y el rendimiento colectivo, con una tabla anual que contemplará modalidades tradicionales y short, bajo un formato similar al cross country.
El objetivo es ambicioso. “A nivel Argentina, Tucumán es la capital del enduro y del mountain bike. Tenemos que luchar porque también lo sea del trail”, afirmó el organizador, marcando la intención de posicionar a la provincia como referencia nacional en la disciplina.
En el lanzamiento también participaron referentes del running local, quienes posaron con la nueva indumentaria. Marcela Casadey expresó su entusiasmo por debutar en el circuito: “Es mi primera vez participando en La Sala, estoy ansiosa por realizar el recorrido. Sé que la carrera en cada edición es más grande y desafiante”. Por su parte, Francisco Reuter valoró el crecimiento del evento: “Un placer poder participar y espero que esto siga creciendo porque Tucumán tiene para dar mucho más”.
Con un circuito exigente, una comunidad en expansión y la proyección de un campeonato provincial, Extremo 42K La Sala no solo busca aumentar su convocatoria, sino también fortalecer la identidad del trail tucumano. El 18 de abril marcará un nuevo capítulo en ese camino.