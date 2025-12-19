La Unión de Rugby de Tucumán celebró el cierre del año con una noche de premios y reconocimientos

También habló del rol social del club en tiempos complejos. “El rugby puede hacer mucho para combatir la pérdida de socialización real frente a lo virtual. En el club habría que prohibir los celulares, sobre todo en el tercer tiempo, para que los chicos se comuniquen cara a cara”, sostuvo. Y fue igual de claro al referirse a los consumos problemáticos: “No se trata de no tomarse una copa, sino de no salir borracho y accidentarse. El rugby puede marcar límites porque la obediencia es una virtud central del deporte”.