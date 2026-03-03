Crisis yerbatera: productor acusa a Javier Milei de impulsar “un proyecto de muerte” para el sector

El productor explicó que la eliminación de herramientas regulatorias dejó al sector en una posición de extrema vulnerabilidad frente a la concentración del mercado. “Somos alrededor de 13.000 pequeños productores y 15.000 familias que cosechan artesanalmente la yerba mate. Del otro lado hay dos grandes empresas que concentran más del 50% del mercado. Es un oligopsonio”, detalló.