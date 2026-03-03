¿Cuándo juegan River y Atlético Tucumán? Fecha confirmada tras la postergación por el paro
La medida de fuerza ratificada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional obligó a reestructurar todo el calendario del fútbol argentino. Enterate cuándo debutará Falcioni como DT del "Decano" y cómo afecta este cambio a los playoffs.
La confirmación del paro del fútbol argentino generó un cambio drástico en la agenda de Atlético Tucumán y River . Tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional celebrada este martes al mediodía en el predio Lionel Messi de Ezeiza, los representantes de los equipos de Primera División revalidaron la medida de fuerza que suspende la actividad programada para este fin de semana.
¿Cuándo se jugará el partido entre River y Atlético Tucumán por la fecha 9 del torneo Apertura?
Como consecuencia directa, el esperado choque entre el "Millonario" y el "Decano", correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, ha sido postergado y ya cuenta con una nueva fecha de realización programada para el fin de semana del domingo 3 de mayo.
Además, esta reprogramación obligó a las autoridades de la máxima categoría a reestructurar por completo el calendario de la fase final del certamen. Con la novena jornada trasladada a principios de mayo, los cruces de playoffs sufrieron un desplazamiento en cadena que retrasará la definición del título.
De esta manera, los octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, mientras que los cuartos de final tendrán lugar entre semana, específicamente el miércoles 13. Las semifinales quedaron pautadas para el domingo 17 y la gran final del torneo se llevará a cabo el domingo 24 de mayo.
Para el mundo Atlético, la noticia tiene un impacto estratégico particular en medio del cambio de mando técnico. Tras el partido de esta noche frente a Racing, el plantel tucumano no tendrá que viajar de inmediato a Buenos Aires para enfrentarse al equipo de Núñez. Este parate obligado le brindará a Julio César Falcioni un margen de trabajo mucho más amplio del esperado para conocer a sus nuevos dirigidos y asentar su idea futbolística. El flamante debutará el próximo miércoles frente a Aldosvi en el Monumental, desde las 22.