¿Cuándo juegan River y Atlético Tucumán? Fecha confirmada tras la postergación por el paro

Para el mundo Atlético, la noticia tiene un impacto estratégico particular en medio del cambio de mando técnico. Tras el partido de esta noche frente a Racing, el plantel tucumano no tendrá que viajar de inmediato a Buenos Aires para enfrentarse al equipo de Núñez. Este parate obligado le brindará a Julio César Falcioni un margen de trabajo mucho más amplio del esperado para conocer a sus nuevos dirigidos y asentar su idea futbolística. El flamante debutará el próximo miércoles frente a Aldosvi en el Monumental, desde las 22.