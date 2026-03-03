Secciones
DeportesFútbol

¿Cuándo juegan River y Atlético Tucumán? Fecha confirmada tras la postergación por el paro

La medida de fuerza ratificada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional obligó a reestructurar todo el calendario del fútbol argentino. Enterate cuándo debutará Falcioni como DT del "Decano" y cómo afecta este cambio a los playoffs.

POSTERGADO. Renzo Tesuri persigue a Maximiliano Meza en un partido disputado en el Torneo Apertura 2025. Atlético y River deberán esperar para volver a verse las caras. POSTERGADO. Renzo Tesuri persigue a Maximiliano Meza en un partido disputado en el Torneo Apertura 2025. Atlético y River deberán esperar para volver a verse las caras.
Hace 1 Hs

La confirmación del paro del fútbol argentino generó un cambio drástico en la agenda de Atlético Tucumán y River . Tras la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional celebrada este martes al mediodía en el predio Lionel Messi de Ezeiza, los representantes de los equipos de Primera División revalidaron la medida de fuerza que suspende la actividad programada para este fin de semana. 

¿Cuándo se jugará el partido entre River y Atlético Tucumán por la fecha 9 del torneo Apertura?

Como consecuencia directa, el esperado choque entre el "Millonario" y el "Decano", correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura, ha sido postergado y ya cuenta con una nueva fecha de realización programada para el fin de semana del domingo 3 de mayo.

Además, esta reprogramación obligó a las autoridades de la máxima categoría a reestructurar por completo el calendario de la fase final del certamen. Con la novena jornada trasladada a principios de mayo, los cruces de playoffs sufrieron un desplazamiento en cadena que retrasará la definición del título. 

De esta manera, los octavos de final se disputarán el fin de semana del domingo 10 de mayo, mientras que los cuartos de final tendrán lugar entre semana, específicamente el miércoles 13. Las semifinales quedaron pautadas para el domingo 17 y la gran final del torneo se llevará a cabo el domingo 24 de mayo.

Para el mundo Atlético, la noticia tiene un impacto estratégico particular en medio del cambio de mando técnico. Tras el partido de esta noche frente a Racing, el plantel tucumano no tendrá que viajar de inmediato a Buenos Aires para enfrentarse al equipo de Núñez. Este parate obligado le brindará a Julio César Falcioni un margen de trabajo mucho más amplio del esperado para conocer a sus nuevos dirigidos y asentar su idea futbolística. El flamante debutará el próximo miércoles frente a Aldosvi en el Monumental, desde las 22.

Temas Club Atlético River PlateJulio César Falcioni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
3

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
4

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
“La mejor manera de jugar es ganar”: Falcioni llegó a Tucumán y empieza su ciclo en Atlético

“La mejor manera de jugar es ganar”: Falcioni llegó a Tucumán y empieza su ciclo en Atlético

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de La Academia?

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Comentarios