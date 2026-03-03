Atlético Tucumán vs Racing: horario, probables formaciones y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán atraviesa días de cambio y, en medio de ese escenario, afrontará esta noche una prueba exigente. Desde las 21.15, recibirá a Racing en el estadio Monumental mientras espera el inicio formal del ciclo de Julio César Falcioni, quien arribó hoy a la provincia para presenciar el partido desde uno de los palcos y asumirá mañana oficialmente como entrenador. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de TNT Sports.
Así llega el "Decano"
El equipo quedó bajo la conducción interina de Ramiro González, técnico de la Reserva, que tendrá ante la “Academia” su estreno al frente del plantel profesional. González trabajó durante toda la semana con perfil bajo y priorizó los ajustes tácticos por encima de las declaraciones públicas.
Habrán dos cambios confirmados y una duda ligada al sistema. El entrenador analiza utilizar una línea de cinco defensores (o un 3-5-2) para reforzar la última línea. En ese esquema podría ingresar Luciano Vallejo por Maximiliano Villa, aportando presencia aérea y acompañando a Gianluca Ferrari y Gastón Suso.
Mientras tanto, en el ataque Martín Benítez tendría su primera titularidad tras convertir el descuento contra Belgrano, reemplazando a Lautaro Godoy. La incógnita pasa por el mediocampo: Nicolás Laméndola cuenta con respaldo de los hinchas, aunque Ignacio Galván aparece como alternativa para sumar recuperación y equilibrio.
Entre los convocados regresan Lucas Román y Juan Pablo Posse, mientras que Leandro Díaz continúa recuperándose de un desgarro y apunta al duelo frente a Aldosivi.
De esa manera, Atlético podría formar con Luis Ingolotti; Ferrari, Suso y Valllejo en la defensa; Leonel Di Plácido, Renzo Tesuri, Kevin Ortíz, Javier Domínguez y Galván en el medio campo y Benítez junto a Carlos Abeldaño en la delantera.
Así llega la "Academia"
Gustavo Costas debe resolver un inconveniente sensible de cara al duelo frente a Atlético. La lesión de Adrián “Maravilla” Martínez, quien sufrió un esguince grado dos en el tobillo izquierdo, dejó a Racing sin su principal referencia ofensiva y obligó al DT a replantear el armado del ataque para el partido de esta noche.
La ausencia del goleador abre un interrogante que el cuerpo técnico mantendrá hasta último momento. Una de las opciones es Damián Pizarro, centrodelantero natural llegado en el último mercado de pases, aunque todavía no sumó minutos oficiales en el torneo. El chileno arrastra poca continuidad tras su paso por el Le Havre francés, en donde tuvo escasa participación durante el segundo semestre de 2025.
Otra alternativa es Tomás Conechny, quien no ocupa habitualmente la posición de “9”, pero llega con confianza tras convertir en el empate contra Independiente Rivadavia y ofrece movilidad y buen juego aéreo.
También aparece como variante Santiago Solari. En tanto, Elías Torres continúa con la recuperación de la rotura de ligamentos, pero por el momento no es una opción a tener en cuenta por el entrenador.
Además del cambio obligado en ataque, Racing realizará otros cambios: Duván Vergara jugaría el lugar de Bruno Zuculini, mientra que Costas debe resolver quién reemplazará a Matko Miljevic.
De no mediar inconvenientes, jugarían Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Franco Pardo, y Gabriel Rojas; Zuculini, Santiago Sosa, Fernández y Solari; Pizarro o Conechny y Vergara.