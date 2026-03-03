Atlético Tucumán vs Racing: horario, probables formaciones y dónde ver en vivo

Atlético Tucumán atraviesa días de cambio y, en medio de ese escenario, afrontará esta noche una prueba exigente. Desde las 21.15, recibirá a Racing en el estadio Monumental mientras espera el inicio formal del ciclo de Julio César Falcioni, quien arribó hoy a la provincia para presenciar el partido desde uno de los palcos y asumirá mañana oficialmente como entrenador. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de TNT Sports.