Chahla activó la designación del titular de Faltas: quién resultó electo

La reunión celebrada al efecto contó con la presencia de la totalidad de los jueces, y en ella se reflejó el respaldo de los magistrados hacia Lizondo Ruiz. El presidente electo resaltó que, bajo su conducción, se buscará “garantizar el debido proceso y, en esa línea, acompañar las políticas públicas promovidas por la intendenta, entendiendo que el TMF cumple un rol clave en su implementación”.