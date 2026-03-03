Secciones
Chahla activó la designación del titular de Faltas: quién resultó electo

El organismo renovó la presidencia por votación unánime. Se busca fortalecer el funcionamiento del Tribunal y consolidar criterios comunes.

La cúpula del Tribunal Municipal de Faltas (TMF) encaró cambios en su conducción. Según se comunicó, la elección del nuevo presidente fue promovida por la intendenta, Rossana Chahla, tras una instancia de intercambio institucional orientada a fortalecer el funcionamiento del organismo.

Fue el juez ambiental Fabián Lizondo Ruiz quien recibió el voto unánime de los nueve jueces del TMF. A través de un comunicado, el Tribunal aseguró que la designación busca “consolidar criterios de trabajo comunes y reafirmar el compromiso con la transparencia, la eficacia y el servicio a la comunidad”.

En tanto, el flamante presidente manifestó: “agradezco profundamente la confianza de mis colegas y el acompañamiento institucional de la intendenta en este proceso de consenso. Asumo esta responsabilidad con humildad y con el firme compromiso de fortalecer el trabajo del Tribunal, haciendo de esta institución un órgano cercano a la comunidad que garantice procedimientos ágiles, transparentes y ajustados a derecho”.

La reunión celebrada al efecto contó con la presencia de la totalidad de los jueces, y en ella se reflejó el respaldo de los magistrados hacia Lizondo Ruiz. El presidente electo resaltó que, bajo su conducción, se buscará “garantizar el debido proceso y, en esa línea, acompañar las políticas públicas promovidas por la intendenta, entendiendo que el TMF cumple un rol clave en su implementación”.

Además, Lizondo Ruiz agregó: “pondremos especial énfasis en las líneas de trabajo trazadas por ella, vinculadas al cuidado ambiental y al ordenamiento de nuestra ciudad, contribuyendo desde nuestra competencia a una San Miguel de Tucumán más limpia, organizada y sostenible”.

Quien se desempeñaba anteriormente como presidente del organismo era el doctor Juan Domingo Vega, dedicado al juzgado de faltas conclusionales. “Este Tribunal reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo el sistema de justicia administrativa local y coadyuvar a una gestión eficiente y al servicio de la ciudadanía!, reafirmó el TMF.

Temas San Miguel de TucumánTribunal Municipal de FaltasRossana Chahla
