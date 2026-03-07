Secciones
Santoral del 7 de marzo: el martirio de fe y coraje de Santas Perpetua y Felicidad

Una noble y una esclava, unidas por la fe.

Cada 7 de marzo, el santoral católico recuerda a varias figuras de la Iglesia primitiva, pero entre todas ellas sobresalen con fuerza las historias de Santas Perpetua y Felicidad, dos mujeres jóvenes cuya vida y muerte dejaron una marca imborrable en los primeros siglos del cristianismo.

El año era 203. El Imperio Romano atravesaba una etapa de persecución religiosa impulsada por el emperador Septimio Severo, quien había prohibido las conversiones al cristianismo. En la ciudad norteafricana de Cartago, un grupo de catecúmenos fue arrestado por profesar su fe. Entre ellos estaban Vibia Perpetua y su esclava Felicidad.

Perpetua tenía alrededor de 22 años. Era de familia acomodada, culta y madre de un bebé aún lactante. Felicidad, en cambio, era esclava y estaba embarazada al momento de su detención. En una sociedad estructurada por jerarquías rígidas, ambas compartieron prisión, miedo y convicción con una misma determinación.

Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es que se conserva un relato atribuido en parte a la propia Perpetua, donde describe sus visiones, su proceso interior y el desgarrador diálogo con su padre, quien intentó convencerla de renunciar a su fe para salvar la vida. Ella se negó.

La cárcel, el parto y la arena

Felicidad enfrentaba un obstáculo adicional: la ley romana prohibía ejecutar a mujeres embarazadas. Según las crónicas, dio a luz en prisión pocos días antes del martirio. Ante las burlas de un carcelero que le preguntó cómo soportaría las fieras si sufría tanto en el parto, respondió que en la arena sería otro quien sufriría en ella, en referencia a Cristo.

El 7 de marzo, ambas fueron llevadas al anfiteatro. Las crónicas describen que fueron expuestas a animales salvajes. Heridas pero aún con vida, finalmente fueron ejecutadas por espada. La tradición señala que Perpetua misma guió la mano temblorosa del gladiador que debía darle muerte, en un gesto que la convirtió en símbolo de firmeza y serenidad ante el final.

Un legado que atraviesa siglos

El martirio de Perpetua y Felicidad tuvo un profundo impacto en las primeras comunidades cristianas. No solo por la brutalidad del episodio, sino por el testimonio escrito que humaniza el miedo, la maternidad y la decisión consciente de sostener una creencia hasta las últimas consecuencias.

En un contexto donde las mujeres tenían escasa visibilidad pública, su figura adquirió una dimensión excepcional. No fueron mártires anónimas: fueron protagonistas de su propia historia.

Hoy, más de 1.800 años después, su memoria sigue viva cada 7 de marzo. Más allá de la fe, su historia interpela sobre convicciones, libertad de conciencia y el precio que, en determinados momentos de la historia, implicó sostenerlas.

