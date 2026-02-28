Boca no pudo con Gimnasia de Mendoza y hubo clima caliente en La Bombonera

Al sonar el silbato final, la reacción de la tribuna fue unánime: una silbatina que expresó la frustración por un resultado con sabor a muy poco. Con este empate, el equipo de Úbeda queda relegado a la novena posición, muy lejos de la pelea por el liderazgo que hoy ostenta Estudiantes y fuera de la zona de clasificación a los playoffs. El panorama no es sencillo para el cuerpo técnico de Úbeda, que ahora deberá preparar el duelo pendiente contra Lanús. El “Granate”, reciente campeón de la Recopa Sudamericana, será un durísimo escollo para un Boca que necesita urgentemente corregir el rumbo y recuperar la memoria futbolística.