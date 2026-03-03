Horror en Salta: la tragedia de una familia que perdió a sus dos hijas en manos de sus yernos

Hay familias sobre las que el destino parece ensañarse, pero hay otras a las que el Estado, simplemente, decide abandonar a su suerte. En Salta, el apellido Cruz se ha convertido en el símbolo más crudo de una tragedia repetida: la de enterrar a sus mujeres bajo el mismo guion de sangre. Mientras el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, sacude hoy las estructuras judiciales exigiendo un informe urgente para saber qué falló en la custodia de Natalia Cruz, la realidad le devuelve una respuesta que quema. Natalia no murió por un golpe de mala suerte; murió porque el sistema le permitió a un femicida con tres causas abiertas por desobediencia judicial saltar una perimetral y llegar hasta su cuello.