Se sorteó el fixture y Tucumán Central ya sabe cómo será su recorrido en el Federal A 2026

El debut será el fin de semana del 22 de marzo, cuando el “Rojo” de Villa Alem reciba a Bartolomé Mitre de Posadas. En la segunda fecha visitará a Defensores de Puerto Vilelas y en la tercera jornada volverá a presentarse en casa frente a San Martín de Formosa. La cuarta fecha marcará su primer descanso, ya que quedará libre, en un grupo que también integran Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta y Sol de América de Formosa.