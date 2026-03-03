Secciones
DeportesFútbol

Se sorteó el fixture y Tucumán Central ya sabe cómo será su recorrido en el Federal A 2026

El "Rojo" de Villa Alem arranca como local y tendrá dos fechas libres en la primera fase, en una zona exigente que definirá el acceso a la pelea por el ascenso.

SALTO DE CATEGORÍA. Tucumán Central afrontará el Federal A tras conseguir el ascenso y se prepara para competir por primera vez en la tercera división del fútbol argentino. SALTO DE CATEGORÍA. Tucumán Central afrontará el Federal A tras conseguir el ascenso y se prepara para competir por primera vez en la tercera división del fútbol argentino.
Hace 1 Hs

En Villa Alem ya conocen la hoja de ruta para el Torneo Federal A 2026. Tras el sorteo del fixture realizado por el Consejo Federal de Fútbol, se confirmó que Tucumán Central integrará la Zona 2 y competirá por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional en una temporada que mantendrá el mismo formato del año pasado.

El debut será el fin de semana del 22 de marzo, cuando el “Rojo” de Villa Alem reciba a Bartolomé Mitre de Posadas. En la segunda fecha visitará a Defensores de Puerto Vilelas y en la tercera jornada volverá a presentarse en casa frente a San Martín de Formosa. La cuarta fecha marcará su primer descanso, ya que quedará libre, en un grupo que también integran Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta y Sol de América de Formosa.

El certamen estará dividido en cuatro zonas: una de diez equipos y tres de nueve.

Los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, donde se pondrá en juego el primer ascenso y cupos para la Copa Argentina 2027.

Los restantes equipos pasarán a la Reválida, instancia que otorgará el segundo boleto a la Primera Nacional y determinará los descensos a las respectivas categorías según la región.

Para Tucumán Central será un desafío exigente, con viajes largos y rivales históricos del norte argentino. El objetivo está claro: hacerse fuerte de local, sumar en las rutas y meterse en la pelea grande desde el arranque.

El fixture completo

Fecha 1 (22 de marzo)
Tucumán Central vs. Bartolomé Mitre (Posadas)

Fecha 2 (29 de marzo)
Defensores (Puerto Vilelas) vs. Tucumán Central

Fecha 3 (5 de abril)
Tucumán Central vs. San Martín (Formosa)

Fecha 4 (12 de abril)
Libre

Fecha 5 (19 de abril)
Boca Unidos (Corrientes) vs. Tucumán Central

Fecha 6 (26 de abril)
Tucumán Central vs. Sarmiento (Resistencia)

Fecha 7 (3 de mayo)
Sol de América (Formosa) vs. Tucumán Central

Fecha 8 (10 de mayo)
Tucumán Central vs. Juventud Antoniana (Salta)

Fecha 9 (17 de mayo)
Sarmiento (La Banda) vs. Tucumán Central

Fecha 10 (24 de mayo)
Bartolomé Mitre vs. Tucumán Central

Fecha 11 (31 de mayo)
Tucumán Central vs. Defensores (Puerto Vilelas)

Fecha 12 (7 de junio)
San Martín (Formosa) vs. Tucumán Central

Fecha 13 (14 de junio)
Libre

Fecha 14 (21 de junio)
Tucumán Central vs. Boca Unidos

Fecha 15 (28 de junio)
Sarmiento (Resistencia) vs. Tucumán Central

Fecha 16 (5 de julio)
Tucumán Central vs. Sol de América

Fecha 17 (12 de julio)
Juventud Antoniana vs. Tucumán Central

Fecha 18 (19 de julio)
Tucumán Central vs. Sarmiento (La Banda)

Temas Club Tucumán CentralVilla AlemTorneo Federal AArgentinaWalter Arrieta
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
5

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia
6

Ecos de la Asamblea Legislativa: la oposición cruzó a Milei y criticó su violencia

Más Noticias
“La mejor manera de jugar es ganar”: Falcioni llegó a Tucumán y empieza su ciclo en Atlético

“La mejor manera de jugar es ganar”: Falcioni llegó a Tucumán y empieza su ciclo en Atlético

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Paro confirmado en el fútbol argentino: no habrá fecha 9 y la AFA ya trabaja en la reprogramación

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de La Academia?

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Comentarios