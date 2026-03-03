Se sorteó el fixture y Tucumán Central ya sabe cómo será su recorrido en el Federal A 2026

En Villa Alem ya conocen la hoja de ruta para el Torneo Federal A 2026. Tras el sorteo del fixture realizado por el Consejo Federal de Fútbol, se confirmó que Tucumán Central integrará la Zona 2 y competirá por uno de los dos ascensos a la Primera Nacional en una temporada que mantendrá el mismo formato del año pasado.
El debut será el fin de semana del 22 de marzo, cuando el “Rojo” de Villa Alem reciba a Bartolomé Mitre de Posadas. En la segunda fecha visitará a Defensores de Puerto Vilelas y en la tercera jornada volverá a presentarse en casa frente a San Martín de Formosa. La cuarta fecha marcará su primer descanso, ya que quedará libre, en un grupo que también integran Sarmiento de Resistencia, Sarmiento de La Banda, Boca Unidos de Corrientes, Juventud Antoniana de Salta y Sol de América de Formosa.
El certamen estará dividido en cuatro zonas: una de diez equipos y tres de nueve.
Los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, donde se pondrá en juego el primer ascenso y cupos para la Copa Argentina 2027.
Los restantes equipos pasarán a la Reválida, instancia que otorgará el segundo boleto a la Primera Nacional y determinará los descensos a las respectivas categorías según la región.
Para Tucumán Central será un desafío exigente, con viajes largos y rivales históricos del norte argentino. El objetivo está claro: hacerse fuerte de local, sumar en las rutas y meterse en la pelea grande desde el arranque.
El fixture completo
Fecha 1 (22 de marzo)
Tucumán Central vs. Bartolomé Mitre (Posadas)
Fecha 2 (29 de marzo)
Defensores (Puerto Vilelas) vs. Tucumán Central
Fecha 3 (5 de abril)
Tucumán Central vs. San Martín (Formosa)
Fecha 4 (12 de abril)
Libre
Fecha 5 (19 de abril)
Boca Unidos (Corrientes) vs. Tucumán Central
Fecha 6 (26 de abril)
Tucumán Central vs. Sarmiento (Resistencia)
Fecha 7 (3 de mayo)
Sol de América (Formosa) vs. Tucumán Central
Fecha 8 (10 de mayo)
Tucumán Central vs. Juventud Antoniana (Salta)
Fecha 9 (17 de mayo)
Sarmiento (La Banda) vs. Tucumán Central
Fecha 10 (24 de mayo)
Bartolomé Mitre vs. Tucumán Central
Fecha 11 (31 de mayo)
Tucumán Central vs. Defensores (Puerto Vilelas)
Fecha 12 (7 de junio)
San Martín (Formosa) vs. Tucumán Central
Fecha 13 (14 de junio)
Libre
Fecha 14 (21 de junio)
Tucumán Central vs. Boca Unidos
Fecha 15 (28 de junio)
Sarmiento (Resistencia) vs. Tucumán Central
Fecha 16 (5 de julio)
Tucumán Central vs. Sol de América
Fecha 17 (12 de julio)
Juventud Antoniana vs. Tucumán Central
Fecha 18 (19 de julio)
Tucumán Central vs. Sarmiento (La Banda)