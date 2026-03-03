Concejo Deliberante capitalino: buscan modernizar el transporte público en Tucumán

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán renovó la mesa de conducción política para el año en curso. El presidente del cuerpo, Fernando Juri, repasó los avances en materia legislativa y fijó la hoja de ruta para el período ordinario: continuar con la modernización del sistema del transporte público es una de las prioridades.
El edil de Peronismo de la Capital inició formalmente su séptimo mandato como autoridad principal y, en sesión preparatoria, tomó juramento a Ramiro Ortega (Fuerza Republicana) y a Gastón Gómez (Libres del Sur), en las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente.
En el recinto, Juri agradeció el consenso político alcanzado entre los bloques, que llevó a que la fórmula se aprobara por unanimidad. “No es un cargo individual: es una tarea colectiva que solo puede sostenerse cuando existe un cuerpo legislativo que confía, que acompaña, y una planta de empleados siempre comprometida con su labor”, resaltó.
El titular del cuerpo destacó en su gestión la recuperación y modernización de los espacios; la creación de comisiones importantes como la del Digesto municipal, la de la reforma del Código de Planeamiento Urbano y la de Erradicación de Basurales, y el impulso de ordenanzas clave como la del Sutrapa.
Tras la sesión, Juri se refirió a las temáticas más urgentes para el Concejo Deliberante. “El servicio de transporte público es un tema fundamental para este año: el sistema actual es anacrónico y obsoleto”, consideró. Y anunció que para la semana próxima se prepara una reunión con el gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta capitalina, Rossana Chahla, para analizar la cuestión. “Nos vamos a abocar a cambiar el sistema actual por uno moderno que facilite la movilidad del ciudadano. Vamos a analizar quiénes van a ser los integrantes de la comisión que va a redactar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros”, aseguró.
Las nuevas autoridades
El oficialista encabezó la jura de quienes lo acompañarán en la conducción:Ortega y Gómez. El concejal de FR remarcó que desde su lugar continuará impulsando iniciativas y cumpliendo con su rol de opositor. “Más allá de legislar, tenemos la obligación de controlar. Así que, por más que no le guste a la intendenta, vamos a seguir controlando la gestión”, aseveró.
Ortega señaló que, aunque reconoce algunos aciertos, “todavía falta mucho” trabajo en la gestión capitalina. “Hay que salir a los barrios, seguir trabajando en la periferia. Hay lugares donde no hay agua potable, luz, cloaca ni pavimento, y se sienten abandonados. Entonces, hay que aplaudir menos y seguir trabajando”, manifestó.
Por su parte, Gómez agradeció la oportunidad de insertar a Libres del Sur en la mesa de conducción y reafirmó que “vamos a llevar esta responsabilidad institucional de la misma manera con la que llevamos la tarea en nuestro bloque”. “A pesar de tener ocho bloques políticos, hemos buscado los acuerdos necesarios para las normativas que necesita la gente”, resaltó.
El edil también se refirió al manejo de la gestión encabezada por Chahla, y planteó que “no es poco lo que se ha logrado, pero teníamos más expectativas”. Indicó que, a su parecer, existen problemas estructurales que todavía no han sido resueltos y que hace falta fijar prioridades. “Tenemos decenas y decenas de barrios de la ciudad que todavía no tienen infraestructura, servicios básicos, iluminación, accesibilidad. Cuando uno fija y planifica una política de estado, esas son las prioridades que hay que tomar”, dijo.