Concejo Deliberante capitalino: buscan modernizar el transporte público en Tucumán

Tras la sesión, Juri se refirió a las temáticas más urgentes para el Concejo Deliberante. “El servicio de transporte público es un tema fundamental para este año: el sistema actual es anacrónico y obsoleto”, consideró. Y anunció que para la semana próxima se prepara una reunión con el gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta capitalina, Rossana Chahla, para analizar la cuestión. “Nos vamos a abocar a cambiar el sistema actual por uno moderno que facilite la movilidad del ciudadano. Vamos a analizar quiénes van a ser los integrantes de la comisión que va a redactar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros”, aseguró.