El Concejo de la Capital elige autoridades: Juri será reelecto, pero habrá un cambio

Según fuentes del oficialismo, la intención es que el presidente del cuerpo colegiado, Fernando Arturo Juri (PJ), sea ratificado en la conducción. El vicepresidente primero, el bussista Ramiro Ortega, también continuará en ese rol. El cambio, en tanto, se dará en la vicepresidencia segunda, donde el radical Leandro Argañaraz daría su lugar a Gastón Gómez, de Libres del Sur.