El Concejo de la Capital elige autoridades: Juri será reelecto, pero habrá un cambio

Los ediles renuevan la mesa de conducción en una sesión convocada para este martes, a partir de las 10.

Hace 2 Hs

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán definirá este martes su mesa de autoridades, luego del cuarto intermedio dispuesto en la última sesión.

Según fuentes del oficialismo, la intención es que el presidente del cuerpo colegiado, Fernando Arturo Juri (PJ), sea ratificado en la conducción. El vicepresidente primero, el bussista Ramiro Ortega, también continuará en ese rol. El cambio, en tanto, se dará en la vicepresidencia segunda, donde el radical Leandro Argañaraz daría su lugar a Gastón Gómez, de Libres del Sur.

La intención en el oficialismo es que la elección, prevista a partir de las 10, se lleve adelante por unanimidad, indicaron desde la sede de Monteagudo y San Martín.

El Concejo divide su representación en seis espacios, además de las tres vertientes radicales.

Durante la actual gestión (y la anterior) la presidencia estuvo a cargo del peronista Juri; además, distintos bloques se repartieron las vicepresidencias.

En 2024, la mesa se completó con Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) en la primera composición; y Ortega (FR) en la segunda. El año pasado el bussista escaló un lugar, y Argañaraz (Unión Cívica Radical) ocupó el casillero siguiente. Para este año ya estaba asegurada la alternancia en la vicepresidencia segunda, aunque sin un nombre definido.

Unas primeras conversaciones apuntaban a renovarla con otro radical, mostrándose como alternativas Federico Romano Norri (Movimiento Radical Tucumán), José María Canelada o Gustavo Cobos (ambos del mismo bloque UCR).

El primero habría respondido que sus aspiraciones estarían más alineadas con ocupar ese rol en 2027, año de gran peso electoral, mientras que el otro par habría sostenido que ocupar la mesa de conducción no se presentaba como un tema prioritario, estando dispuestos a aceptar lo que el curso de las negociaciones defina.

Así es como aparece el nombre de Gómez, de Libres del Sur, un armado que lidera el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Federico Masso, uno de los dirigentes de relevancia para el jaldismo en la Capital.

Pese a los dimes y diretes en torno a la renovación de autoridades del Concejo Deliberante -la cuestión se mantiene sin definiciones desde diciembre pasado-, en el oficialismo sostienen que este trámite se lleva adelante en el marco del diálogo entre los distintos espacios.

Incluso, afirman que si bien hubo que recurrir a un cuarto intermedio en la última sesión, no hubo motivaciones políticas detrás de estas dilaciones.

