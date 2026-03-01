Alpine apuesta fuerte y respalda el crecimiento de Colapinto en la Fórmula 1

El jefe del equipo, Steve Nielsen, se mostró confiado respecto del potencial de la dupla integrada por Pierre Gasly y Franco Colapinto, y destacó especialmente el proceso de crecimiento del argentino dentro de la categoría. Según explicó, el progreso del joven piloto no responde a una evolución inmediata, sino a una adaptación gradual propia de quienes necesitan tiempo para consolidarse en la elite.