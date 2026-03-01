Alpine apuesta fuerte y respalda el crecimiento de Colapinto en la Fórmula 1

Alpine aparece como una de las escuderías que más expectativas genera en la antesala de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo francés apostó fuerte al nuevo reglamento técnico, adelantó el desarrollo de su monoplaza y dio un giro fundamental al incorporar motores Mercedes, considerados entre los más confiables durante los ensayos previos.
De esta manera, con una base técnica renovada, ahora el foco se traslada directamente al rendimiento de sus pilotos.
El jefe del equipo, Steve Nielsen, se mostró confiado respecto del potencial de la dupla integrada por Pierre Gasly y Franco Colapinto, y destacó especialmente el proceso de crecimiento del argentino dentro de la categoría. Según explicó, el progreso del joven piloto no responde a una evolución inmediata, sino a una adaptación gradual propia de quienes necesitan tiempo para consolidarse en la elite.
Desde Alpine entienden que Colapinto ya dejó señales positivas durante 2025, especialmente en comparación interna con su compañero de equipo, y consideran que la experiencia acumulada comenzará a reflejarse con mayor regularidad esta temporada. Nielsen aseguró que el salto de rendimiento también estará ligado a las mejoras del nuevo coche, desarrollado para corregir varias debilidades detectadas el año pasado.
El A526 (primer modelo del equipo impulsado por unidad de potencia Mercedes) representa un cambio estructural respecto del auto anterior, que había mostrado limitaciones de manejo y consistencia. Según el propio director, los pilotos ahora encuentran un comportamiento más previsible, lo que permite arriesgar más y explotar mejor el potencial del monoplaza.
Un salto de calidad
Con ese escenario, Alpine espera dar un paso adelante dentro de la zona media de la parrilla. Y para Franco Colapinto, el inicio del campeonato marcará una oportunidad clave: demostrar que el proceso de aprendizaje quedó atrás y que está listo para consolidarse definitivamente en la Fórmula 1.
Su estreno oficial en la temporada 2026 será el domingo, en el Gran Premio de Australia, primera gran prueba para medir el verdadero alcance del proyecto.