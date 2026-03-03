Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

La escalada del conflicto en Medio Oriente generó un fuerte impacto en Arabia Saudita y tuvo repercusiones directas en figuras del deporte. Tras el bombardeo a la Embajada de Estados Unidos en Riad, Cristiano Ronaldo dejó el país junto a su familia y se trasladó de urgencia a Madrid en un avión privado.
El delantero del Al-Nassr reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con el club. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la zona donde vive, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar temporalmente el territorio por razones de seguridad.
De acuerdo con registros de seguimiento aéreo difundidos en redes sociales, el capitán de la selección de Portugal aterrizó en España, país en el que vivió entre 2009 y 2018 durante su etapa en el Real Madrid. El traslado fue inmediato tras conocerse la magnitud del conflicto.
La tensión también alcanzó a otras ciudades aliadas de Estados Unidos. En Dubai, donde reside Rio Ferdinand, se registraron bombardeos y el ex defensor del Manchester United relató la situación que atraviesa junto a su familia desde un refugio.
La incertidumbre deportiva en medio del conflicto
En su podcast, Ferdinand describió el clima que se vive en la región y expresó: “Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma". Mientras tanto, el conflicto también abre interrogantes en el plano futbolístico, ya que comenzaron a circular versiones sobre una posible baja o eventual descalificación de Irán del Mundial 2026, algo que por el momento no fue confirmado oficialmente.