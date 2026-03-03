Secciones
DeportesFútbol

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

El delantero del Al-Nassr partió junto a su familia rumbo a España tras el ataque a la Embajada estadounidense en Riad.

Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad
Hace 1 Hs

La escalada del conflicto en Medio Oriente generó un fuerte impacto en Arabia Saudita y tuvo repercusiones directas en figuras del deporte. Tras el bombardeo a la Embajada de Estados Unidos en Riad, Cristiano Ronaldo dejó el país junto a su familia y se trasladó de urgencia a Madrid en un avión privado.

El delantero del Al-Nassr reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando firmó contrato con el club. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la zona donde vive, lo que lo llevó a tomar la decisión de abandonar temporalmente el territorio por razones de seguridad.

De acuerdo con registros de seguimiento aéreo difundidos en redes sociales, el capitán de la selección de Portugal aterrizó en España, país en el que vivió entre 2009 y 2018 durante su etapa en el Real Madrid. El traslado fue inmediato tras conocerse la magnitud del conflicto.

La tensión también alcanzó a otras ciudades aliadas de Estados Unidos. En Dubai, donde reside Rio Ferdinand, se registraron bombardeos y el ex defensor del Manchester United relató la situación que atraviesa junto a su familia desde un refugio.

Así es el jet privado de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Así es el jet privado de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

La incertidumbre deportiva en medio del conflicto

En su podcast, Ferdinand describió el clima que se vive en la región y expresó: “Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma". Mientras tanto, el conflicto también abre interrogantes en el plano futbolístico, ya que comenzaron a circular versiones sobre una posible baja o eventual descalificación de Irán del Mundial 2026, algo que por el momento no fue confirmado oficialmente.

Temas Guerra en Medio Oriente Cristiano RonaldoArabia SauditaArabia SaudíAl Nassr
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cristiano Ronaldo será dueño de un histórico proyecto del fútbol europeo: ¿de qué club se trata?

Cristiano Ronaldo será dueño de un histórico proyecto del fútbol europeo: ¿de qué club se trata?

Lo más popular
Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo
1

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático
2

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo
3

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán
4

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación
5

Dos hijas de “La Chancha” Ale acordaron una indemnización por usurpación

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional
6

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Más Noticias
Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Se registran tormentas en Tucumán: qué dice la alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Crisis en la industria de Tucumán: cerró Panpack y unos 70 obreros quedaron sin trabajo

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de La Academia?

Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

Se vienen días de lluvias y de un marcado descenso de la temperatura en Tucumán

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

La pedagogía del insulto: por qué el discurso de Milei rompe el pacto democrático

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Uno x uno: los perfiles de la terna a Defensor del Pueblo

Comentarios