Desesperación en el portugués: Cristiano Ronaldo escapó de Arabia Saudita tras los bombardeos en Riad

La incertidumbre deportiva en medio del conflicto

En su podcast, Ferdinand describió el clima que se vive en la región y expresó: “Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarlos a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma". Mientras tanto, el conflicto también abre interrogantes en el plano futbolístico, ya que comenzaron a circular versiones sobre una posible baja o eventual descalificación de Irán del Mundial 2026, algo que por el momento no fue confirmado oficialmente.