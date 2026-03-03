El Vaticano le prohibió ejercer de por vida al "cura de las 4x4" por abusar de un menor

El Vaticano confirmó en las últimas horas la sanción contra el sacerdote Damián Rodríguez Alcobendas, tras considerarlo culpable del delito de abuso sexual contra un menor. La decisión, adoptada por la Santa Sede, le impone restricciones de máxima gravedad dentro del ámbito eclesiástico.
La resolución fue comunicada oficialmente por el Obispado de San Isidro, luego de que el “Colegio para el examen de los recursos en materia de delitos graves” rechazara la apelación presentada por el presbítero. Con este fallo, la Iglesia dio por acreditada su responsabilidad en un hecho calificado como una “grave violación al sexto mandamiento”.
La condena impuesta por el Vaticano establece la prohibición perpetua para ejercer cualquier oficio eclesiástico o desempeñar funciones directivas en parroquias y seminarios. Además, lo inhabilita para la docencia en áreas teológicas o pastorales, le prohíbe de manera absoluta realizar tutorías o asesoramiento a menores de edad y le impone la suspensión del ministerio sacerdotal público por un período de cinco años.
Desde el Obispado que conduce monseñor Guillermo Caride advirtieron que, en caso de incumplimiento de estas restricciones, se procederá a la dimisión del estado clerical, es decir, a la expulsión definitiva de la Iglesia.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2003 y 2004. A diferencia de otros casos que tomaron estado público, el abuso no habría tenido lugar en las instituciones educativas donde el sacerdote se desempeñaba en Nordelta, sino en el ámbito de su vida privada. La víctima presentó la denuncia directamente ante las autoridades eclesiásticas dos décadas después de lo sucedido.
Rodríguez Alcobendas era una figura conocida en barrios cerrados de la zona norte del conurbano bonaerense. Su nombre cobró notoriedad nacional en 2020, durante los meses más estrictos de la cuarentena por el coronavirus.
Ante la imposibilidad de celebrar misa de manera presencial, el sacerdote implementó una modalidad singular: recorría las calles de Nordelta montado en la caja de una camioneta 4x4 para impartir bendiciones a los vecinos que lo saludaban desde los jardines de sus casas. La escena se volvió viral y lo transformó en un personaje mediático.
Tras su paso por la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y su tarea como capellán en colegios de elite, había sido destinado al convento de Pacheco de las Hermanas Siervas de María, donde se encontraba antes de que la sanción quedara firme.
En un comunicado, la Iglesia de San Isidro expresó su “cercanía con la víctima de este delito grave” y pidió disculpas públicas por lo sucedido. “Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido”, manifestaron.