El Vaticano le prohibió ejercer de por vida al "cura de las 4x4" por abusar de un menor

Los hechos denunciados ocurrieron entre 2003 y 2004. A diferencia de otros casos que tomaron estado público, el abuso no habría tenido lugar en las instituciones educativas donde el sacerdote se desempeñaba en Nordelta, sino en el ámbito de su vida privada. La víctima presentó la denuncia directamente ante las autoridades eclesiásticas dos décadas después de lo sucedido.