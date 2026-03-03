Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

Un equipo golpeado por las bajas

A esas ausencias se suman Marcos Rojo, con un desgarro en el aductor derecho; Baltasar Rodríguez, con un golpe sufrido ante Boca; Elías Torres, que continúa fuera por una lesión ligamentaria; Matko Miljevic, suspendido; y Gastón Martirena, quien no viajó por motivos personales. En medio de un panorama complejo, Racing buscará sobreponerse a las dificultades en su visita a Tucumán.