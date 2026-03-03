Secciones
Racing llegó a Tucumán sin Gustavo Costas: ¿qué pasó con el técnico de "La Academia"?

El entrenador viajó de urgencia a Paraguay por el fallecimiento de su suegro, pero se reintegrará hoy para el partido contra Atlético.

AUSENTE. Costas viajó de urgencia a Paraguay por el fallecimiento de su suegro.
Hace 2 Hs

La delegación de Racing arribó anoche a Tucumán para enfrentar a Atlético sin la presencia de Gustavo Costas, quien debió viajar de urgencia a Paraguay tras recibir la noticia del fallecimiento de su suegro. El entrenador no pudo acompañar al plantel en el vuelo oficial, aunque estará al frente del equipo en el partido de hoy.

Luego de dirigir la práctica vespertina, Costas tomó un vuelo por la tarde junto a su esposa rumbo a Paraguay para estar con su familia. Mientras tanto, el resto del plantel partió hacia la provincia y desde el club confirmaron que el DT tendrá un traslado especial para reincorporarse al grupo.

De esta manera, el técnico se sumará a su cuerpo de trabajo horas antes del encuentro contra el "Decano" y ocupará su lugar en el banco de suplentes por la noche, en un compromiso clave para la "Academia".

El contexto deportivo tampoco ayudó en la previa. Racing afronta el partido con varias ausencias importantes, entre ellas las de Valentín Carboni, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, y Adrián "Maravilla" Martínez, afectado por un esguince grado dos en el tobillo izquierdo.

Un equipo golpeado por las bajas

A esas ausencias se suman Marcos Rojo, con un desgarro en el aductor derecho; Baltasar Rodríguez, con un golpe sufrido ante Boca; Elías Torres, que continúa fuera por una lesión ligamentaria; Matko Miljevic, suspendido; y Gastón Martirena, quien no viajó por motivos personales. En medio de un panorama complejo, Racing buscará sobreponerse a las dificultades en su visita a Tucumán.

