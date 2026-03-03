Qué respondió Sebastián Villa en medio de los rumores que lo vinculan otra vez con Boca

El nombre de Sebastián Villa volvió a instalarse en la agenda del fútbol argentino, aunque esta vez no fue por su rendimiento en el empate entre Independiente Rivadavia y River en Mendoza, sino por los rumores que lo vinculan con una posible vuelta a Boca. Tras el partido, el delantero colombiano fue consultado por el tema y optó por la cautela.
En una primera respuesta, el atacante evitó profundizar y señaló que no quería referirse a esas versiones. Luego aclaró que su atención está completamente puesta en Independiente Rivadavia y remarcó que las cuestiones vinculadas a su futuro las maneja su representante.
Más adelante, Villa dejó abierta la posibilidad de una transferencia en el próximo mercado al deslizar que existe un compromiso de la dirigencia mendocina para analizar una venta en junio. En ese sentido, sostuvo que continuará dando lo máximo por el club y que a mitad de año se evaluará qué puede suceder.
Las versiones que lo acercaron al "Xeneize" surgieron en el contexto de una posible salida de Lucas Blondel, movimiento que podría liberar un cupo para incorporar fuera del período habitual de transferencias en la Liga Profesional.
La postura de los clubes
Desde Independiente Rivadavia aseguraron que no existieron contactos formales por parte de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para negociar por el delantero. De esta manera, mientras el mercado comienza a moverse, el futuro de Villa permanece abierto de cara al receso de mitad de temporada.