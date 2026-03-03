Test viral: elegí un sillón y descubrí el lado oculto de tu personalidad

Los test de personalidad son virales en internet y, a pesar de no gozar de evidencia científica, son elegidos por cientos de usuarios de Facebook y X por sus resultados acertados. A continuación te mostramos un nuevo desafío en el cual, con una simple elección, conocerás los rasgos más oscuros de tu forma de ser.
La prueba es fácil y rápida de hacer. Observá la imagen que se muestra a continuación, elegí uno de los nueve sillones y conocé su significado. Cada opción tiene un contundente mensaje sobre tu personalidad, y es por esto que debes ser sincero y no leer las respuestas antes de hacer tu elección.
Elegí una de las nueve opciones
Resultados del test de personalidad
Sillón 1: sin dudas te gusta tener el control, y eso lo manifestás en el trabajo, en la casa y en cualquier ámbito. Te gusta sentirte comprendido y que escuchen tus consejos. Tenés autoridad donde quiera que vayas y sabés manejar el arte de la persuasión.
Sillón 2: te dejás llevar por tu intuición, pero no sólo te limitas a creer en lo que tu instinto te dice, sino que tratás de descifrar qué está pensando el otro. Parece que no sos de los que traiciona, sino que sos honesto, y decís la verdad cueste lo que cueste.
Sillón 3: significa que sabés verle el lado positivo a cada situación, con vos es difícil aburrirse. Sos capaz de convertir un día gris en uno bastante colorido. En tu mente las ideas se generan a la velocidad de la luz, si sabés aprovechar esto podés convertirte en alguien muy creativo.
Sillón 4: sos un perfeccionista, las cosas tienen que ajustarse a lo que vos querés. Parece que sos muy egoísta, ignorás las necesidades o solicitudes de los demás y sólo te importa tu propio bienestar.
Sillón 5: estás en constante observación de tu entorno, de la gente, de la naturaleza, buscando respuestas a tus inquietudes.
Sillón 6: te asusta lo rutinario, esa monotonía. Más bien te morís por experimentar nuevas emociones. No te aferrás a nadie, cambiás a un viejo conocido por un desconocido que te despierte nuevas sensaciones.
Sillón 7: sos de los que recurren a su imaginación con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo. Eso hace que cuando “aterrizás” en la realidad, te sentís completamente ajeno, extraño, como en otro planeta.
Sillón 8: examinás a la gente con ojo crítico y para vos, ellos nunca llegarán a un nivel pleno de desarrollo.
Sillón 9: se te hace imposible pasarte un día sin estar en la compañía de gente divertida y ruidosa. Te gusta estar haciendo bromas y si alguien está triste o enojado, no podrá resistirse a tus ocurrencias.