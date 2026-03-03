Secciones
Test viral: elegí un sillón y descubrí el lado oculto de tu personalidad

Un desafío con resultados sorprendentes: ¿Cuál de las nueve opciones te gusta más?

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.
Hace 2 Hs

Los test de personalidad son virales en internet y, a pesar de no gozar de evidencia científica, son elegidos por cientos de usuarios de Facebook y X por sus resultados acertados. A continuación te mostramos un nuevo desafío en el cual, con una simple elección, conocerás los rasgos más oscuros de tu forma de ser.

Test de personalidad: elegí uno de los tres corazones y descubrí cómo es tu pareja ideal

La prueba es fácil y rápida de hacer. Observá la imagen que se muestra a continuación, elegí uno de los nueve sillones y conocé su significado. Cada opción tiene un contundente mensaje sobre tu personalidad, y es por esto que debes ser sincero y no leer las respuestas antes de hacer tu elección.

Elegí una de las nueve opciones

Un test de personalidad que es furor en las redes sociales. Un test de personalidad que es furor en las redes sociales.

Resultados del test de personalidad

Sillón 1: sin dudas te gusta tener el control, y eso lo manifestás en el trabajo, en la casa y en cualquier ámbito. Te gusta sentirte comprendido y que escuchen tus consejos. Tenés autoridad donde quiera que vayas y sabés manejar el arte de la persuasión.

Sillón 2: te dejás llevar por tu intuición, pero no sólo te limitas a creer en lo que tu instinto te dice, sino que tratás de descifrar qué está pensando el otro. Parece que no sos de los que traiciona, sino que sos honesto, y decís la verdad cueste lo que cueste.

Sillón 3: significa que sabés verle el lado positivo a cada situación, con vos es difícil aburrirse. Sos capaz de convertir un día gris en uno bastante colorido. En tu mente las ideas se generan a la velocidad de la luz, si sabés aprovechar esto podés convertirte en alguien muy creativo.

Sillón 4: sos un perfeccionista, las cosas tienen que ajustarse a lo que vos querés. Parece que sos muy egoísta, ignorás las necesidades o solicitudes de los demás y sólo te importa tu propio bienestar.

Sillón 5: estás en constante observación de tu entorno, de la gente, de la naturaleza, buscando respuestas a tus inquietudes.

Sillón 6: te asusta lo rutinario, esa monotonía. Más bien te morís por experimentar nuevas emociones. No te aferrás a nadie, cambiás a un viejo conocido por un desconocido que te despierte nuevas sensaciones.

Sillón 7: sos de los que recurren a su imaginación con demasiada frecuencia o por demasiado tiempo. Eso hace que cuando “aterrizás” en la realidad, te sentís completamente ajeno, extraño, como en otro planeta.

Sillón 8: examinás a la gente con ojo crítico y para vos, ellos nunca llegarán a un nivel pleno de desarrollo.

Sillón 9: se te hace imposible pasarte un día sin estar en la compañía de gente divertida y ruidosa. Te gusta estar haciendo bromas y si alguien está triste o enojado, no podrá resistirse a tus ocurrencias.

