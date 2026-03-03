Secciones
UPD en Tucumán: la Policía detectó cuatro colectivos que trasladaban estudiantes a El Cadillal

Los ómnibus quedaron secuestrados. También fueron clausurados dos locales bailables.

Hace 1 Hs

La Policía de Tucumán desplegó un intenso operativo de control y prevención esta madrugada con motivo de las celebraciones por el Último Primer Día (UPD).

El jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, habló con LG Play para informar cuál fue el resultado de ese trabajo. "No hubo ningún tipo de incidentes en espacios públicos, ni peleas, ni gente ebria en la calle", destacó.

Sin embargo, agregó que se clausuraron dos locales bailables, con la colaboración del personal del IPLA. Además, interceptaron en la ruta cuatro ómnibus con estudiantes que se dirigían a El Cadillal. "Son cuatro colectivos con alumnos de diferentes colegios. No tenían ningún tipo de documentación. Fueron secuestrados por la Policía Vial", indicó.

Los controles comenzaron en horas de la madrugada y se extendieron hasta el horario de entrada a los colegios. Participaron alrededor de 150 efectivos.

