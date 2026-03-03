La Policía montó un alto despliegue preventivo por el Último Primer Día en Tucumán

Desde la Plaza Urquiza, efectivos de la Policía de Tucumán pusieron en marcha en la madrugada de este martes un intenso operativo preventivo por la celebración del Último Primer Día, la tradicional fiesta con la que estudiantes secundarios marcan el inicio de su último año.
El comisario general Raúl Silva, jefe del Departamento de Operaciones Policiales D3, explicó que el dispositivo fue diseñado especialmente ante esta festividad conocida como UPD y que tendrá alcance provincial.
“Teniendo en cuenta la nueva festividad que tienen los estudiantes denominada UPD, desde la Policía de Tucumán se ha diagramado un amplio operativo que va a abarcar toda la provincia, consistente en recorridos con todo el personal de turno, las Unidades Especiales, Motorizada, la División DOM, GEAM, Grupo CERO”, detalló.
El funcionario precisó que los controles se realizarán tanto en los establecimientos donde se desarrollen las fiestas como en espacios públicos, con el objetivo de evitar el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores y prevenir cualquier situación de riesgo.
“Se va a prolongar toda la madrugada, inclusive ya en el horario de ingreso también vamos a tener presencia en los colegios donde se va trabajar con los directivos, para controlar que el alumno llegue en buenas condiciones”, añadió Silva.
Por su parte, el comisario inspector Eduardo Urueña, jefe interino del Centro de Operaciones Policiales Capital, señaló que el operativo responde a los lineamientos del Ministerio de Seguridad Pública y de la Jefatura de Policía.
“Se diagramaron estos tipos de operativos desde el Centro de Operaciones COP Capital de forma conjunta con el Departamento de Operaciones Policiales D3, para realizar todo el tema de prevención en general en el ámbito de Capital, que vendría a ser micro y macrocentro en especial”, indicó.
Urueña remarcó que la atención está puesta especialmente en la fiesta denominada UPD, organizada por estudiantes secundarios de institutos públicos y privados que asisten a distintos colegios del ámbito Capital.
En ese marco, informó que participan aproximadamente 150 efectivos con medios logísticos, distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, como parte de acciones preventivas de seguridad ciudadana orientadas a disuadir y disminuir hechos delictivos y llevar tranquilidad a la sociedad.
“Se va a trabajar en forma conjunta el personal de IPLA, Policía Vial, todas las Unidades Especiales. Va a ser un control en general para evitar cualquier hecho de violencia que se pueda registrar tanto entre los estudiantes como los transeúntes que podrían circular en la vía pública”, expresó.
Finalmente, el jefe policial subrayó que se trata de una situación particular por involucrar a menores de edad, por lo que el accionar deberá ser correcto en todo momento para evitar cuestionamientos legales.