Aumenta el trámite del DNI y del pasaporte: los nuevos precios que regirán desde el viernes

A través de la Resolución 19/2026, el Ministerio del Interior dispuso un nuevo esquema de aranceles para los servicios del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La medida, que entrará en vigencia el próximo 6 de marzo de 2026, busca -según el organismo- garantizar la eficiencia operativa ante el incremento de la demanda de validaciones digitales.
Nuevos valores del DNI
El trámite básico para obtener el Documento Nacional de Identidad tendrá un valor de $10.000. Este precio aplica para actualizaciones de menores (5, 8 y 14 años), cambios de domicilio y rectificaciones. Para quienes necesiten mayor celeridad, los costos ascienden significativamente:
- DNI Exprés: $26.000
- DNI 24 horas: $41.000
- DNI al instante: $57.000
En el caso de ciudadanos extranjeros, el arancel se fijó en $20.000, tanto para residentes del Mercosur como de otros países.
Pasaporte y trámites urgentes
El pasaporte ordinario con entrega regular sufrirá un ajuste que lo llevará a los $100.000. Sin embargo, la brecha de precios se dispara en las modalidades de urgencia: el trámite exprés costará $200.000, mientras que la resolución inmediata (en aeropuertos o centros habilitados) alcanzará los $330.000.
Exenciones y gratuidad
A pesar de los aumentos, el primer DNI para recién nacidos seguirá siendo gratuito durante los primeros seis meses de vida. Asimismo, el cuadro tarifario mantiene la exención de pago para personas que acrediten falta de recursos económicos, trámites de rectificación de identidad de género y certificados de pre-identificación.