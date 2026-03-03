Luna de Sangre 2026: cómo afecta el eclipse a cada uno de los signos del zodíaco

Este martes será una jornada muy distinta en el plano astral. La Luna de Sangre se adueña del cielo e invita al cambio profundo. Estos movimientos revelan con claridad que los ciclos llegaron a su fin y nos impulsan a despojarnos de los vestigios de tiempos anteriores y transitar nuevas versiones, de nosotros mismos y de los planos en que nos movemos. Este eclipse lunar en el Nodo Sur intensifica la necesidad de soltar relaciones, dinámicas o trabajos que ya no aportan, opacando aquello que nos aleja de nuestro propósito de alma.