Estrategias frente al escenario de IA

Su planteo no fue contra la tecnología, pero tampoco ingenuamente a favor de esta. Señaló que la inteligencia artificial puede amplificar capacidades, pero no reemplazar el juicio, la ética ni el pensamiento crítico. En otras palabras, el desafío no es dominar una herramienta puntual -que probablemente quede obsoleta en pocos años- sino desarrollar la “learnability”, esa disposición a aprender a lo largo de toda la vida. Educar, sugirió, es también enseñar a “promptear”: a preguntar mejor, a interactuar con criterio, a no delegar en la máquina lo que corresponde a la reflexión humana. No es una mirada aislada. En agosto del año pasado, en una entrevista con este diario, la especialista en educación de Unicef, Cora Steinberg, abordó un tema que suele encender la polémicas: el uso de celulares y herramientas de IA en el aula. Su postura fue clara: prohibir no es el camino.