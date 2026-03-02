Secciones
Detuvieron a un celador acusado de abusar de la niña que se atrincheró en un colegio de Mendoza

Fue señalado por la víctima tras entrevistas con profesionales. En septiembre pasado la niña se atrincheró en su escuela con un arma y disparó dos veces.

EL MOMENTO EN EL QUE LA ALUMNA se atrincheró en la escuela.
Hace 2 Hs

Un celador del colegio de Mendoza donde una joven de 14 años se había atrincherado con un arma en septiembre pasado fue detenido acusado de haber abusado de la víctima.

La detención del empleado de la escuela Marcelino Blanco ocurrió el pasado viernes, según medios locales. Había sido señalado por la joven durante una entrevista con profesionales tras el episodio registrado hace cerca de 6 meses.

El hombre fue acusado como autor del hecho y se procedió a su detención. La medida preventiva fue dispuesta por Laura Nieto, la fiscal a cargo del expediente.

El pasado 10 de septiembre la niña se atrincheró en su escuela de Mendoza con un arma, que le había robado a su padre comisario, durante seis horas, durante las cuales disparó dos veces.

De acuerdo a lo reportado por medios locales, en una de las últimas entrevistas que la joven tuvo con profesionales de salud mental, reiteró que había sido abusada sexualmente por un celador de la escuela donde asistía.

La alumna, con el arma en su mano, atrincherada en la escuela de Mendoza.La alumna, con el arma en su mano, atrincherada en la escuela de Mendoza.

Dicha versión ya la había esgrimido en las primeras entrevistas, pero entonces la misma no convenció.

Diario Uno de Mendoza indicó que fuentes vinculadas a la causa detallaron que el día en que se atrincheró en el establecimiento la niña había ido con el arma en búsqueda del hombre, que tenía libre esa jornada.

Ahora la Justicia deberá definir si Blanco es imputado en el expediente. En ese sentido, los investigadores buscarán tomarle una nueva declaración en cámara Gesell a la chica para que ahonde detalles sobre la situación.

Las primeras hipótesis tras el episodio en el colegio, manejaban la posibilidad de que la menor hubiera sufrido bullying por parte de sus compañeros. También se barajó que hubiera atravesado una situación de grooming, e incluso conflictos con una profesora que la habría desaprobado en un examen.

Temas MendozaSalud Mental
