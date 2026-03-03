Secciones
Fue aprehendido por fingir ser policía
Hace 3 Hs

Un hombre de 52 años fue detenido el sábado por haber simulado ser un policía para ofrecer servicios adicionales de seguridad en la cancha de Villa Amalia. 

El sospechoso quedó aprehendido por disposición judicial y será investigado por presunta usurpación de autoridad. 

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 9°, que realizaban tareas preventivas cuando fueron alertados de que un hombre simulaba ser integrante de la fuerza. 

Según la información oficial, estaba en el ingreso del predio vistiendo un chaleco policial y cumpliendo supuestas funciones de seguridad. 

Requisa

Los uniformados constataron la situación y durante la requisa advirtieron que llevaba en la cintura una funda de cuero con una réplica de arma de fuego, pero estaba sin balines y sin la garrafa de gas correspondiente. 

Ante esta situación, el acusado fue trasladado a la dependencia policial, y secuestraron el chaleco y el arma. Desde la Unidad Fiscal de Delitos Complejos ordenaron que el hombre continúe aprehendido mientras se avanza en la investigación.

