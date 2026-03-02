Tras la ruptura con Luciano Castro, aseguran que Griselda Siciliani vive un romance con Dante Spinetta

Griselda Siciliani habría vuelto a apostar al amor. Según trascendió en las últimas horas, la actriz estaría comenzando una relación con Dante Spinetta, con quien ya había sido vinculada en el pasado.
La información fue revelada por Pochis al aire de Puro Show, el ciclo que se emite por eltrece, donde brindó detalles del supuesto romance y aseguró que los encuentros se darían con bajo perfil.
De acuerdo con lo que contó la panelista, la actriz logró dar vuelta la página tras su polémica separación de Luciano Castro y estaría viéndose con el músico. “Va a verla a la tarde cuando vuelve del teatro”, afirmó. Además, compartió una imagen en la que se puede ver a Spinetta en las inmediaciones del domicilio de la actriz.
No es la primera vez que sus nombres aparecen vinculados. Ya habían circulado versiones de un acercamiento en 2017 y también en 2020. Ahora, ambos solteros, volverían a intentarlo.
Las pistas y la revelación en vivo
Este lunes, en el ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, lanzaron un enigmático que despertó especulaciones: se trataba del romance entre una actriz y un músico.
“Ambos más 40, muy famosos, están los dos solos”, deslizó Pochis como primera pista. También recordó que habían sido vinculados sentimentalmente tiempo atrás. “Hubo algo... Ellos lo negaron, pero gente del entorno me dijo que hubo (...) Hubo, se diluyó y volvió”, sostuvo.
Tras varios minutos de misterio, finalmente reveló los nombres: la actriz es Griselda Siciliani y el cantante es Dante Spinetta.
Según explicó, el vínculo habría salido a la luz a partir de comentarios de vecinos. “Ella está grabando Felicidades. Lo que me contaron es que algunos días, al rato de que ella vuelve de las grabaciones, tipo 17, 18, lo ven a él ingresar al edificio de ella”, relató antes de mostrar la foto en pantalla.
La separación de Luciano Castro
A fines de enero, y luego de semanas atravesadas por versiones de infidelidades y escándalo mediático, Siciliani confirmó su separación de Luciano Castro.
En diálogo con la periodista Paula Varela, explicó los motivos de la ruptura. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta’”, contó la cronista.
En ese sentido, añadió en declaraciones al programa Intrusos, que se emite por América: “Dijo: ‘Esto no es para mí, me corro’. Se quieren un montón, de hecho, ella le dijo a él: ‘No te voy a soltar la mano, podemos seguir siendo amigos, vamos a tener la mejor siempre’, pero la relación, la pareja, se terminó”.
Ahora, con el pasado reciente ya cerrado, la actriz volvería a darse una nueva oportunidad sentimental, esta vez junto a Dante Spinetta, con quien la historia parece haber retomado su curso.