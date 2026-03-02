Tras la ruptura con Luciano Castro, aseguran que Griselda Siciliani vive un romance con Dante Spinetta

En diálogo con la periodista Paula Varela, explicó los motivos de la ruptura. “Ella decidió dar un paso al costado. No pudo con lo mediático, eso fue lo que más le jodió. Lo que me decía es ‘no es el cuerno en sí’, que eso se puede hablar en pareja, se puede perdonar, es otra cosa, sino que tiene que ver con esta cosa mediática en la que ella se vio envuelta’”, contó la cronista.